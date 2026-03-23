새희망홀씨 대출 4조원 넘어…올해 공급 5조1000억원 목표

은행권의 서민 대상 대출 상품인 ‘새희망홀씨’ 공급이 지난해 4조원을 넘어섰다. 올해는 공급 목표가 5조원대로 확대됐다.

금융감독원은 지난해 국내 15개 은행의 새희망홀씨 대출 공급액이 4조167억원으로 전년보다 5003억원(14.2%) 증가했다고 23칠 밝혔다. 이용자는 21만4000명으로 집계됐다.

은행별로는 우리은행 7367억원, 하나은행 5913억원, 신한은행 5848억원, 농협은행 5676억원, 국민은행 5406억원 순이었다. 5대 은행 공급액이 전체의 75.2%를 차지했다.

지방은행 중에서는 전북은행과 경남은행이 각각 목표 대비 152.3%, 123.2%를 기록해 초과 달성했다. 판매 채널은 인터넷·모바일 뱅킹 38.7%, 대출모집 플랫폼 31.7%, 영업점 29.6% 순이었다. 비대면 채널 비중은 70.4%로 집계됐다.

신규 취급 기준 평균 대출액은 1390만원으로 나타났다. 대출 한도 상향과 소득 기준 완화 영향으로 증가세가 이어지고 있다.

은행권은 올해 공급 목표를 5조1000억원으로 설정했다. 지난해 목표보다 9000억원(20.1%) 늘어난 규모다. 최근 5년 사이 가장 큰 폭의 상향이다.

금감원은 “새희망홀씨가 서민·취약계층의 자금 어려움 해소 역할을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “특화상품 활성화와 비대면 판매 채널 확대를 통해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.