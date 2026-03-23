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미 재무 “중국에 팔리던 이란 원유, 제재유예로 한국에 판매 가능”

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본문 요약

스콧 베선트 미국 재무장관은 미국이 유가 안정을 위해 이란산·러시아산 원유 제재를 일시 해제한 것을 두고 원유가 중국 대신 한국과 일본 등 아시아의 다른 동맹 및 파트너 국가들로 갈 수 있게 된 것이라며 정당하다고 주장했다.

베선트 장관은 이란산 원유와 러시아산 원유에 대한 제재의 일시 해제로 해당 원유를 대부분 미국의 아시아 동맹국이 중국 대신 살 수 있게 됐다며 제재 해제의 정당성을 강조했다.

베선트 장관은 48시간 내에 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란 발전소들을 파괴하겠다는 도널드 트럼프 미 대통령의 발언과 관련해서는 "때로는 긴장 완화를 위해 긴장을 고조시켜야 한다"고 말했다.

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미 재무 “중국에 팔리던 이란 원유, 제재유예로 한국에 판매 가능”

입력 2026.03.23 07:44

  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스콧 베선트 미국 재무장관. AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관. AP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관은 미국이 유가 안정을 위해 이란산·러시아산 원유 제재를 일시 해제한 것을 두고 원유가 중국 대신 한국과 일본 등 아시아의 다른 동맹 및 파트너 국가들로 갈 수 있게 된 것이라며 정당하다고 주장했다.

베선트 장관은 22일(현지시간) NBC방송에 출연해 이란산 원유 제재 한시 해제로 이란이 140억 달러(21조원)의 수입을 얻게 된 것 아니냐는 질문을 받고 “이란 원유는 늘 중국에 할인된 가격으로 팔린다”면서 “인도네시아, 일본, 한국으로 간다면 우리의 상황이 더 나아지는 것”이라고 했다. 이어 140억 달러는 과도한 수치라고 강조했다.

베선트 장관은 이란산 원유와 러시아산 원유에 대한 제재의 일시 해제로 해당 원유를 대부분 미국의 아시아 동맹국이 중국 대신 살 수 있게 됐다며 제재 해제의 정당성을 강조했다.

베선트 장관은 48시간 내에 호르무즈 해협을 열지 않으면 이란 발전소들을 파괴하겠다는 도널드 트럼프 미 대통령의 발언과 관련해서는 “때로는 긴장 완화를 위해 긴장을 고조시켜야 한다”고 말했다.

그는 트럼프 대통령이 대이란 군사작전을 점차 축소한다고 하다가 지금은 긴장을 고조시키는 것인지에 대한 질문을 받자 “서로 배타적인 사안이 아니다”라고 말했다.

베선트 장관은 “호르무즈 해협을 따라 위치한 이란의 요새를 약화하기 위한 작전이 진행돼 왔으며 완전히 파괴될 때까지 계속될 것”이라면서 트럼프 대통령이 이란 전쟁의 목표를 달성하기 위해 필요한 모든 조처를 할 것이라고 밝혔다.

베선트 장관은 이란 전쟁에 필요한 자금이 미국 정부에 충분하다면서 증세는 없을 것이라고 밝혔다.

또 이란 전쟁의 성과를 감안하면 일시적인 유가 상승은 미국인들이 감당 가능하다고 주장했다.

그는 “기간을 정하려는 것은 아니지만 50일간 일시적으로 가격 상승이 있다고 해보자. 이란 정권이 핵무기를 보유할 수 없는 50년간 가격은 안정될 것이고 트럼프 대통령 덕분에 미국 국민들은 안보 없이 번영이 없다는 것을 이해하기 시작했다”고 말했다. 이어 “30일이 될지, 50일이 될지 100일이 될지는 모른다”고 부연했다.

미국, 국제유가 억제 위해 한 달간 이란산 원유 판매 제한적 허용

미국이 이란 전쟁으로 급등한 국제유가를 억제하기 위해 한 달간 이란산 원유 판매를 제한적으로 허용하기로 했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 20일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “현재 해상에 묶여 있는 이란산 원유에 대해 매우 제한적이고 단기적인 판매 조치를 승인했다”고 밝혔다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 발급한 일반면허에 따르면 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603211151001

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