미국, ‘최후통첩’ 물밑에선 이란 대비 회담 착수···‘6대 요구안’ 마련

미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 4주째 접어드는 가운데 도널드 트럼프 미국 행정부가 이란과의 회담에 대비한 초기 논의를 시작됐다고 미 온라인매체 액시오스가 보도했다.

22일(현지시간) 액시오스는 미국이 회담 국면으로의 전환에 대비한 준비 작업에 착수했으며, 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 트럼프 대통령의 중동특사 스티브 윗코프가 논의에 참여하고 있다고 보도했다.

일단 미국은 협상에 최적인 이란의 인사가 누구인지, 그리고 중재국으로 가장 적합한 나라가 어디인지 파악하고 있다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 메신저일 뿐 권한이 없기 때문에 실질적 결정권을 가진 이들이 누구이고 이들과 어떻게 접촉할 수 있는지를 파악하는 것이 트럼프 행정부의 당면 과제라는 것이다.

트럼프 행정부는 가자지구 휴전 과정에서 중요한 역할을 했던 카타르가 이번에도 중재를 맡아주기를 기대하고 있는 것으로 알려졌다.

그러나 카타르는 막후에서 도움을 줄 의향은 있지만 공식적으로 중재국 역할을 맡고 싶어하지는 않는다고 액시오스는 전했다.

이집트와 카타르가 파악한 것에 따르면 이란은 협상에 관심이 있지만 휴전, 배상, 향후 전쟁이 재발하지 않을 것이라는 보장 등 조건을 내세우고 있다.

미국은 이란을 상대로 5년간 미사일 프로그램을 추진하지 않고 우라늄 농축을 하지 않으며 미국과 이스라엘이 작년에 폭격한 나탄즈·포르도·이스파한 핵시설을 해체하는 등 6대 요구를 마련한 것으로 전해졌다.

원심분리기와 관련 장비의 생산과 사용에 엄격한 외부의 감시를 받고 미사일 상한은 1000기로 제한하는 군축 협약을 인접국과 맺을 것, 역내 대리세력인 헤즈볼라나 후티, 하마스 등=에 자금을 지원하지 않는 것도 요구안에 포함됐다.

트럼프 대통령은 배상금 지급은 논의 대상이 아니라고 보고 있지만 미국이 이란에 동결 자산을 반환하고 이란은 이를 배상으로 규정하는 등의 방식도 가능할 것이라고 액시오스는 지적했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련해 연일 엇갈리는 메시지를 발신하고 있다.

지난 20일 대이란 군사작전을 점차 축소하겠다는 성명을 발표했다가 하루 뒤인 다음날엔 48시간 안에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않으면 이란의 발전소들을 초토화하겠다고 사실상 최후통첩을 했다. 이에 대해 이란은 더 강력한 수준의 보복에 나서겠다고 밝혀 전쟁이 격화할 수 있다는 우려가 나온다.