창간 80주년 경향신문

낮 최고 21도 봄 날씨…수도권 등 미세먼지는 ‘나쁨’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

낮 최고 21도 봄 날씨…수도권 등 미세먼지는 ‘나쁨’

입력 2026.03.23 08:02

(서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 미세먼지·초미세먼지 농도 ‘나쁨’을 보인 17일 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 2026.3.17 scape@yna.co.kr

(서울=연합뉴스) 이재희 기자 = 미세먼지·초미세먼지 농도 ‘나쁨’을 보인 17일 서울 도심이 뿌옇게 보인다. 2026.3.17 scape@yna.co.kr

월요일인 23일은 서울의 낮기온이 19도, 광주와 경북 구미는 21도까지 올라가 포근하겠다.

아침 최저기온은 -1~8도, 낮 최고기온은 12~21도가 되겠다. 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다. 전국은 대체로 맑겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 1도, 춘천 0도, 강릉 8도, 청주 2도, 대전 2도, 전주 2도, 광주 4도, 대구 4도, 부산 9도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 19도, 인천 16도, 수원 18도, 춘천 18도, 강릉 13도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 18도, 제주 16도다.

일부 수도권과 강원동해안, 충북, 경북권을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하겠다.

미세먼지 농도는 수도권·세종·충남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만, 오전에 대전·충북·전북, 오후에 강원권, 밤에 광주·전북·영남권은 ‘나쁨’으로 예상된다.

대부분 중서부 지역은 오전에 대기 정체로 전일 잔류 및 국내 발생 미세먼지가 축적돼 농도가 높겠다. 오후부터 서쪽 지역은 북풍, 동쪽 지역은 북동풍을 따라 국외 미세먼지가 유입돼 농도가 높을 것으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글