낮 최고 21도 봄 날씨…수도권 등 미세먼지는 ‘나쁨’

월요일인 23일은 서울의 낮기온이 19도, 광주와 경북 구미는 21도까지 올라가 포근하겠다.

아침 최저기온은 -1~8도, 낮 최고기온은 12~21도가 되겠다. 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다. 전국은 대체로 맑겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 1도, 춘천 0도, 강릉 8도, 청주 2도, 대전 2도, 전주 2도, 광주 4도, 대구 4도, 부산 9도, 제주 9도다.

낮 최고기온은 서울 19도, 인천 16도, 수원 18도, 춘천 18도, 강릉 13도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 20도, 부산 18도, 제주 16도다.

일부 수도권과 강원동해안, 충북, 경북권을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재에 각별한 주의가 필요하겠다.

미세먼지 농도는 수도권·세종·충남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 다만, 오전에 대전·충북·전북, 오후에 강원권, 밤에 광주·전북·영남권은 ‘나쁨’으로 예상된다.

대부분 중서부 지역은 오전에 대기 정체로 전일 잔류 및 국내 발생 미세먼지가 축적돼 농도가 높겠다. 오후부터 서쪽 지역은 북풍, 동쪽 지역은 북동풍을 따라 국외 미세먼지가 유입돼 농도가 높을 것으로 예상된다.