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트럼프 ‘쿠바 접수’ 발언에 쿠바 외무차관 “미국 침공 대비해 군 준비”

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카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관은 22일 미국의 침공 가능성에 대해 "일어날 법한 일이라고 믿지는 않지만, 대비하지 않는다면 그건 순진한 생각일 것"이라고 말했다.

앞서 미겔 디아스카넬 대통령도 쿠바를 지원하기 위해 방문한 해외 구호활동가를 만난 자리에서 미국의 가능한 '공격'에 대비하고 있다고 밝힌 바 있다.

그는 "우리는 그저 팔짱을 끼고 지켜보고만 있지는 않을 것"이라며 "무엇보다 쿠바를 향한 공격이 있을 수 있다는 점을 인식하고 있다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 ‘쿠바 접수’ 발언에 쿠바 외무차관 “미국 침공 대비해 군 준비”

입력 2026.03.23 08:46

  • 이영경 기자

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지난 21일(현지시간) 쿠바 아바나에서 국가적 정전 사태가 발생한 가운데 시민들이 거리를 걷고 있다. EPA연합뉴스

지난 21일(현지시간) 쿠바 아바나에서 국가적 정전 사태가 발생한 가운데 시민들이 거리를 걷고 있다. EPA연합뉴스

카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관은 22일(현지시간) 미국의 침공 가능성에 대해 “일어날 법한 일이라고 믿지는 않지만, 대비하지 않는다면 그건 순진한 생각일 것”이라고 말했다.

그는 이날 NBC의 시사 프로그램 ‘미트 더 프레스’(Meet The Press)에 출연해 ‘쿠바를 접수하는 영광을 누리길 기대한다’는 도널드 트럼프 대통령의 최근 발언에 대해 어떻게 생각하느냐는 사회자의 질문에 이같이 답했다.

데 코시오 차관은 “우리나라는 역사적으로 군사적 침략에 대비해 국가 전체가 동원될 준비를 해왔다”며 “우리 군은 늘 준비해 왔고, 지금도 (미국의) 침략 가능성에 대비하고 있다”고 말했다.

이어 “우리는 미국에 그 어떤 위협을 가한 적도 없으며 미국과 좋은 관계를 맺기를 바란다. 정말 그런 일(침공)이 발생하지 않기를 희망한다”고 덧붙였다.

앞서 미겔 디아스카넬 대통령도 쿠바를 지원하기 위해 방문한 해외 구호활동가를 만난 자리에서 미국의 가능한 ‘공격’에 대비하고 있다고 밝힌 바 있다. 그는 “우리는 그저 팔짱을 끼고 지켜보고만 있지는 않을 것”이라며 “무엇보다 쿠바를 향한 공격이 있을 수 있다는 점을 인식하고 있다”고 밝혔다.

데 코시오 차관은 미국과 진행 중인 협상과 관련, 마약 카르텔과의 전쟁, 경제 협력 등 다양한 분야에서 협력할 수 있다고 밝혔다. 하지만 정부 체제와 지도부 구성, 정치범 석방 문제 등 주권 국가의 고유 권한에 속한 사안들은 협의 대상이 아니라고 강조했다.

미국의 봉쇄 속에 경제와 에너지난이 고조되고 있는 쿠바는 이달 초부터 쿠바의 개방과 에너지 봉쇄 해제 등을 놓고 미국과 협상을 벌이고 있다.

하지만 협상이 공전하면서 에너지 위기는 최고조에 달했으며, 지난 21일에도 쿠바 전역에서 대정전이 발생했다. 이달 들어서만 세 번째다.

노후한 누에비타스 화력발전소 설비에서 예기치 못한 결함이 발생한 이후 가동 중이던 다른 설비들까지 연쇄적으로 멈추면서 전체 전력망이 붕괴했다.

복구 작업에 나선 쿠바 정부는 지난 22일 오후 수도 아바나 전력망의 절반가량이 재가동됐다고 밝혔다.

전력난에 결국 경제 개방 나선 쿠바…트럼프 “차지할 것” 다음 타깃 지목

도널드 트럼프 미국 대통령이 미주 유일 공산국가인 쿠바를 “차지하겠다”고 밝히면서 베네수엘라, 이란에 이어 쿠바를 다음 표적으로 지목했다. 심각한 경제·연료난과 반정부 시위 등에 직면한 쿠바 당국은 외국인 투자 유치를 위해 문호를 개방하겠다는 뜻을 밝혔다. 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 워싱턴 백악관에서 취재진에게 “쿠바를 차지하는 영광을 누릴 것...

https://www.khan.co.kr/article/202603172037005

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