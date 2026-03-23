인천시민 4월6일부터 청라대교 무료…차량번호 등 사전등록 필수

30일부터 통행료 감면시스템 등록 타 지역 차량 승용차 기준 2000원

인천시민들은 4월6일부터 인천 중구 영종도와 서구 청라를 잇는 청라하늘대교(청라대교)를 무료로 이용할 수 있다.

인천경제자유구역청은 지난 1월 5일 개통한 청라대교의 통행료 감면시스템이 구축됨에 따라 인천시민들도 다음달 6일부터 통행료가 무료화된다고 23일 밝혔다. 개통 당시 중구 영종도와 서구 청라. 옹진군 북도면 주민들은 통행료가 면제됐다.

청라대교는 영종·청라지역 주민들이 낸 개발부담금과 인천경제자유구역청 등이 7677억원을 들여 길이 4.68㎞, 왕복 6차선으로 건설됐다.

인천경제청은 인천공항이 있는 영종도와 육지를 연결하는 인천공항 고속도로와 인천대교가 통행료를 징수하는 만큼, 인천시민들의 이동 편의와 지역경제 활성화를 위해 청라대교에 대해서는 통행료 무료화를 추진했다.

청라대교 통행료는 경차 1000원(편도 기준), 승용차 2000원, 중형 3400원, 대형 4400원이다. 인천시민을 제외한 다른 지역 주민들의 차량은 통행료를 내야 한다.

감면 대상은 인천시에 주민등록이 되어 있는 시민이 소유한 차량으로 사전 등록해야 한다.

인천경제청은 오는 30일부터 통행료 감면시스템(intoll.incheon.go.kr)에 하이패스카드와 차량번호를 사전 등록한 차량은 4월 6일부터 통행료 감면이 적용된다고 설명했다. 사전 등록을 하지 않은 차량은 통행료가 부과된다.

인천경제청은 또 인천지역 법인택시와 장기(1년 이상) 렌트·리스 차량에 대해서도 별도의 인증 절차를 마련해 감면 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

유정복 인천시장은 “청라대교 통행료 면제는 영종과 청라 등 인천경제자유구역의 투자 환경을 대폭 개선하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 기폭제가 될 것”이라고 말했다.

한편 청라대교는 하루 평균 3만4000여대의 차량이 이용하고 있는 것으로 나타났다. 중구 영종·서구 청라와 옹진군 북도면 등 통행료 면제 차량은 38.1%인 1만3000여대, 나머지 61.9%인 2만1000여대는 일반 차량이다.