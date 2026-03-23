[속보]환율, 장 초반 1510원 넘어…17년 만에 최고

원·달러 환율이 23일 중동 전쟁 장기화 우려에 따른 국제유가 상승으로 17년여 만에 1510원을 웃돌았다.

이날 오전 9시42분 현재 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 9.7원 오른 1510.3원에 거래되고 있다. 환율은 4.3원 오른 1504.9원에서 출발한 뒤 상승폭을 키워 장 초반 1511.8원까지 기록했다.

글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월10일 장중 1561.0원까지 오른 이후 가장 높은 수준이다.