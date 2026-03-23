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울산시는 울산암각화박물관이 '반구천의 암각화' 관련 전시물을 누구나 관람할 수 있도록 무장애 전시환경을 조성할 예정이라고 23일 밝혔다.

암각화박물관 관계자는 "유네스코 세계유산인 반구천 암각화를 누구나 차별없이 관람·체험할 수 있는 환경을 조성할 것"이라고 말했다.

울산시 울주군 일대의 반구천 암각화는 지난해 7월 프랑스 파리에서 열린 '제47차 세계유산위원회'에서 유네스코 세계유산에 등재됐다.

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울산 암각화박물관 무장애 관람 환경 조성··· 동선 정비하고, 촉각 전시물 제작도

입력 2026.03.23 10:20

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

울산 울주군 ‘반구천의 암각화’. 연합뉴스

울산 울주군 ‘반구천의 암각화’. 연합뉴스

울산시는 울산암각화박물관이 ‘반구천의 암각화’ 관련 전시물을 누구나 관람할 수 있도록 무장애 전시환경을 조성할 예정이라고 23일 밝혔다.

울산시에 따르면 지난해 11월 시작된 이 사업은 올해 6월 완료 예정으로, 총 사업비는 2억 원이다. 문화체육관광부의 무장애 관광연계성 강화 사업 공모에 울산시가 선정돼 본격 추진됐다. 무장애 관광 연계성 강화 사업은 장애인, 고령자, 임산부 등의 불편을 해소하고, 맞춤형 관광 콘텐츠를 개발하는 게 핵심이다.

암각화박물관은 휠체어 이용자가 불편없이 관람할 수 있도록 전시장 내 관람 동선을 정비한다. 또 시각 정보를 촉각으로 전환한 촉각 전시물의 제작도 추진한다. 점자로 구성된 전시 해설책을 제작해 비치하고, 전시판에는 QR코드를 부착해 수어 영상과 음성 해설을 확인할 수 있는 온라인 콘텐츠를 함께 제공할 계획이다.

암각화박물관 관계자는 “유네스코 세계유산인 반구천 암각화를 누구나 차별없이 관람·체험할 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 말했다.

울산시 울주군 일대의 반구천 암각화는 지난해 7월 프랑스 파리에서 열린 ‘제47차 세계유산위원회’에서 유네스코 세계유산에 등재됐다. 선사 시대에도 고래를 잡았다는 증거가 담긴 유물로 높은 가치를 인정받고 있다.

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