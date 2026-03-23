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“이란, 휴전 조건으로 ‘중동 미군기지 폐쇄’ ‘반이란 언론인 송환’ 등 요구” 중 신화통신 보도

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본문 요약

이란 측이 휴전 조건으로 중동 내 미군 기지 폐쇄와 해외 반이란 언론인 송환 등을 내걸었다고 중국 관영 매체 신화통신이 이란 언론을 인용해 보도했다.

신화통신은 메흐르 통신 등 여러 이란 언론에 따르면 이란 관리가 22일 레바논 매체 아프달TV와의 익명 인터뷰에서 중동 일부 국가들의 휴전 중재 요구에 이란이 6가지 조건을 제시했다고 보도했다.

익명의 관리가 전한 이란 측의 6대 요구는 전쟁 재발 방지 보장, 중동 내 미군기지 폐쇄, 이란에 침략국이 배상금을 지급, 지역 내 모든 전투 행위를 중지, 호르무즈 해협에 관한 새로운 법률 체계 수립, 반이란 활동에 가담한 언론인 재판 및 송환이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“이란, 휴전 조건으로 ‘중동 미군기지 폐쇄’ ‘반이란 언론인 송환’ 등 요구” 중 신화통신 보도

입력 2026.03.23 10:22

수정 2026.03.23 11:37

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  • 박은하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이란 언론의 레바논 언론 보도 재인용

시민들의 활동이 엄격하게 통제된 테헤란에서 2026년 3월 9일 모즈타바 하메네이의 사진을 든 시민들이 집회를 열고 있다. /EPA연합뉴스

시민들의 활동이 엄격하게 통제된 테헤란에서 2026년 3월 9일 모즈타바 하메네이의 사진을 든 시민들이 집회를 열고 있다. /EPA연합뉴스

이란 측이 휴전 조건으로 중동 내 미군 기지 폐쇄와 해외 반이란 언론인 송환 등 6가지 조건을 내걸었다고 중국 관영 매체 신화통신이 이란 언론을 인용해 보도했다.

신화통신은 메흐르 통신 등 여러 이란 언론에 따르면 이란 관리가 22일(현지시간) 레바논 매체 아프달TV와의 익명 인터뷰에서 중동 일부 국가들의 휴전 중재 요구에 이란이 6가지 조건을 제시했다고 보도했다.

익명의 관리가 전한 이란 측의 요구는 전쟁 재발 방지 보장, 중동 내 미군기지 폐쇄, 이란에 침략국이 배상금을 지급, 지역 내 모든 전투 행위를 중지, 호르무즈 해협에 관한 새로운 법률 체계 수립, 반이란 활동에 가담한 언론인 재판 및 송환이다.

이 관리는 현재의 군사적 상황을 고려할 때 이란은 가까운 시일 내 휴전하지 않을 것이며 “역사에서 교훈을 얻을 때까지 침략자들을 계속 응징하겠다”고 밝혔다. 그는 또 이란은 현재 ‘방어 전쟁’의 틀에 따른 조치를 단계적으로 시행하고 있으며 이 계획은 몇 달 전부터 수립된 것이라고 밝혔다.

이란 매체 보도는 미국·이스라엘 침공으로 시작된 전쟁에서 이란이 호르무즈 해협 장악 후 공세로 본격 전환한 시점에 나왔다.

이란 국영방송 IRIB와 기타 언론 매체들은 이날 이란군이 작전 전략을 방어에서 공세로 전환했으며 이에 따라 전술도 조정했다고 보도했다고 신화통신이 전했다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 48시간 이내 개방하지 않으면 발전소 시설을 초토화하겠다고 경고하자 이란은 중동 지역 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 맞받아쳤다.

이란 국영매체들이 22일 공개한 ‘전기와 작별을 고하라’ 며 중동 지역의 에너지 시설이 표시된 지도. /이란인사이트

이란 국영매체들이 22일 공개한 ‘전기와 작별을 고하라’ 며 중동 지역의 에너지 시설이 표시된 지도. /이란인사이트

이란 국영매체들은 이후 “전기에 작별을 고하라”는 문구와 함께 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트의 발전소 위치가 담긴 포스터를 공개했다.

이란 “중동 핵심 인프라 파괴” 경고···미 ‘발전소 타격’ 위협에 맞불

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협을 48시간 이내 개방하지 않을 경우 발전소 시설에 대한 ‘초토화’를 경고하자, 이란은 중동 지역 에너지 인프라를 완전히 파괴하겠다고 맞대응했다. 강경파 인사인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 22일(현지시간) 엑스에 “우리 국가 인프라가 공격받는 즉시 중동 전역의 핵심 인프라와 에너지·석유 시...

https://www.khan.co.kr/article/202603222117001

이란 대통령 아들 일기엔…“공황 상태 정치인들, 종전 시기 의견 차 커”

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이와 주요 인사들이 잇따라 피살되는 가운데서도 이란 지도부는 전쟁을 이어가고 있다. 물러설 태세를 보이지 않고 있는 이란 지도부의 실제 속내는 무엇일까. 개혁 성향인 마수드 페제시키안 이란 대통령의 아들이자 정부 고문인 유세프 페제시키안(44)의 일기가 단서를 제공한다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 20일(현지시간) ...

https://www.khan.co.kr/article/202603222049005

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