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광명시, 앵커기업 유치···최대 3억원 안착 보조금 지원

입력 2026.03.23 10:24

광명시청. 광명시 제공

광명시청. 광명시 제공

경기 광명시는 일정 규모 이상의 투자와 고용 창출이 수반되는 우수 기업을 선발해 토지 매입·건축비와 건물 취득비, 임대료를 최대 3억원까지 지원하는 ‘투자유치 보조금 지원사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

광명시는 광명시흥 테크노밸리를 구성하는 4개 단지 중 도시첨단산업단지가 올해 말 준공되는 등 기업 유치 기반이 완성되는 시점에 맞춰 이번 사업을 시행한다.

지원 대상은 광명시에 신설, 이전, 증설을 계획하거나 추진 중인 기업 중 본사·공장·연구시설 등을 신·증설하며 50억원 이상 투자하거나 상시 고용인원이 30명 이상인 관내 첨단업종 기업, 관외에서 본사·공장·연구시설 등을 이전하며 100억원 이상 투자하거나 상시 고용인원이 50명 이상인 첨단업종 기업, 조세감면 대상 외국인 투자기업 등이다.

최종 지원 대상은 투자 금액과 상시 고용인원 등을 고려해 광명시 투자유치위원회 심의를 거쳐 선정한다.

선정 기업에는 신규 건물 신축 시 토지 매입비와 건축비를 합한 금액의 3% 범위에서 최대 3억원 까지, 기존 건물 취득 시에는 취득비의 3% 범위에서 최대 3억원까지 지원한다. 건물 임차 시에는 2년간 임대료의 50% 범위에서 최대 1억 원까지 지원받을 수 있다.

박승원 광명시장은 “우수한 입지 조건과 지속적인 지원책을 결합해 우량기업이 광명에 안정적으로 안착하고, 이를 통해 광명이 지속 가능한 자족 경제도시로 확실히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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