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한전, 2분기 연료비 조정 단가 ‘유지’

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본문 요약

다음달부터 적용되는 2분기 전기요금 연료비 조정 단가가 현재 수준에서 유지됐다.

전기요금에까지 영향이 미치는 데는 8∼9개월이 걸리고, 만약 에너지 가격이 급등하더라도 한전은 연료비 조정 단가로 +5원보다 더 올릴 수는 없다.

한전은 "2분기 연료비 조정 단가의 경우 한전의 재무 상황과 연료비 조정 요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 1분기와 동일하게 ㎾h당 +5원을 계속 적용할 것을 정부로부터 통보받았다"라며 "한전의 경영 정상화를 위한 자구 노력도 철저히 이행해 달라고 통보받았다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한전, 2분기 연료비 조정 단가 ‘유지’

입력 2026.03.23 10:26

수정 2026.03.23 10:30

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  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

11.2원 인하 요인 발생했지만 미반영분 있어 동결

서울 시내의 한 주택가 우편함에 각종 공공요금 고지서가 꽂혀 있다. 권도현 기자

서울 시내의 한 주택가 우편함에 각종 공공요금 고지서가 꽂혀 있다. 권도현 기자

다음달부터 적용되는 2분기 전기요금 연료비 조정 단가가 현재 수준에서 유지됐다.

한국전력공사는 오는 4~6월 적용할 연료비 조정 단가를 현재와 같은 ㎾h(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 23일 밝혔다.

전기요금은 기본 요금, 전력량 요금, 기후 환경 요금, 연료비 조정 요금으로 구성된다. 이 가운데 연료비 조정 요금은 단기적인 에너지 가격 변동을 반영하는 요금으로 한전이 분기마다 발표한다. 나머지 요금은 정기적으로 발표하지는 않는다.

연료비 조정 요금은 최근 3개월간 유연탄과 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 종합한 ‘연료비 조정 단가’에 사용 전력량을 곱해 결정된다. 연료비 조정 단가는 상한은 +5원, 하한은 -5원이다. 한전의 규정에 따라 지난해 12월부터 지난 2월까지 최근 3개월의 연료비 가격 동향을 반영하면 2분기 연료비 조정 단가는 실제 ㎾h당 -11.2원이어야 한다.

다만 하한이 있어서 -5원을 적용해야 하지만 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후 급등했던 에너지 가격을 반영하지 못했다는 이유로, 한전은 국제 연료비 변동과 관계없이 2022년 3분기부터 줄곧 연료비 조정단가 상한선인 ㎾h당 +5원을 유지하고 있다.

연료비 조정 단가는 분기마다 전력 판매사인 한전이 담당 정부 부처인 기후에너지환경부(기후부)에 제출하고, 기후부가 검토 후 한전에 통보하는 형식으로 결정된다.

미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁 여파가 국내 전기요금에 미칠 영향은 아직 불투명하다. 일반적으로 연료 수입 과정에서 국내 통관까지는 5∼6개월이 소요된다. 전기요금에까지 영향이 미치는 데는 8∼9개월이 걸리고, 만약 에너지 가격이 급등하더라도 한전은 연료비 조정 단가로 +5원보다 더 올릴 수는 없다.

한전은 “2분기 연료비 조정 단가의 경우 한전의 재무 상황과 연료비 조정 요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 1분기와 동일하게 ㎾h당 +5원을 계속 적용할 것을 정부로부터 통보받았다”라며 “한전의 경영 정상화를 위한 자구 노력도 철저히 이행해 달라고 통보받았다”라고 밝혔다.

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