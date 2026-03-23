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정청래 “김부겸만이 필승카드…대구시장 후보로 뛰어달라” 첫 공개 요청

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본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 23일 김부겸 전 국무총리를 향해 6·3 지방선거 대구시장 후보로 출마해달라고 공식 요청했다.

정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 "당대표로서 김부겸 전 총리에게 정중히 요청한다"며 "김 전 총리께서 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라"고 말했다.

정 대표는 "대한민국 통합과 대구시 발전을 위해 나서달라"며 "김부겸만이 낙후된 대구 발전을 이끌어갈 확실한 필승 카드"라고 말했다.

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정청래 “김부겸만이 필승카드…대구시장 후보로 뛰어달라” 첫 공개 요청

입력 2026.03.23 10:30

수정 2026.03.23 10:42

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정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 23일 김부겸 전 국무총리를 향해 6·3 지방선거 대구시장 후보로 출마해달라고 공식 요청했다.

정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “당대표로서 김부겸 전 총리에게 정중히 요청한다”며 “김 전 총리께서 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”고 말했다.

정 대표는 “대한민국 통합과 대구시 발전을 위해 나서달라”며 “김부겸만이 낙후된 대구 발전을 이끌어갈 확실한 필승 카드”라고 말했다.

정 대표는 “대구에 김 전 총리만 한 지도자도 없다”며 “우리 당은 김 전 총리께 지역발전을 위해 일해주실 것을 여러 차례 간곡히 삼고초려하고 있다”고 말했다.

정 대표는 “김 전 총리는 행정안전부 장관과 국무총리를 역임했고, 대구에서 국회의원을 지내며 지역주의 타파와 균형 발전 과제를 누구보다 잘 알고 실천해온 분”이라며 “지역 미래를 위해 꼭 필요한 인물인 만큼 필요한 당내 절차도 심도 있는 논의가 진행 중”이라고 말했다.

그는 “지역주민들의 간절한 염원에 부흥할 수 있게 김 전 총리께서 조속히 결단해주길 부탁드린다”고 말했다. 민주당에 따르면 김 전 총리는 이번주 안에 대구시장 출마 결심을 밝힐 예정이다.

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