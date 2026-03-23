출산 앞둔 소상공인 걱정 덜자···청주시 ‘소상공인 출산 지원사업’ 추진

충북 청주시가 출산과 육아로 인해 경영에 어려움을 겪는 소상공인을 위해 ‘소상공인 출산 지원사업’을 시행한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 사업은 저출생 위기를 극복하고 소상공인의 경영 안정을 도모하기 위해 마련됐다.

시는 총 3억9000만원의 예산을 들여 소상공인 사업장의 인력 공백 해소를 지원한다.

지원 대상은 지원 대상은 청주시에 거주하면서 사업장을 운영 중인 소상공인 중 2세(24개월) 미만 자녀를 둔 사업자다.

신청일 기준 개업 후 6개월 이상 영업 중이어야 하며, 전년도 매출액이 1200만원 이상 6억원 이하인 경우 신청할 수 있다. 시는 신청자 중 30명을 선정해 지원한다.

선정된 소상공인이 대체인력을 채용하면 경영주가 지급한 인건비 중 월 최대 200만원을 최장 6개월간 지원받을 수 있다. 업체당 최대 지원금은 1200만원이다.

대체인력은 18세 이상으로 2026년 최저임금인 시급 1만320원 이상을 지급하고 4대 보험 가입 등 적법한 근로계약을 체결해야 한다.

다만 사업주의 배우자나 직계존비속을 채용하거나 이미 타 기관으로부터 유사한 인건비 지원을 받고 있는 경우는 대상에서 제외된다.

지원을 희망하는 소상공인은 충청북도기업진흥원(043-230-9769)을 통해 신청하면 된다.

청주시 관계자는 “육아는 개인만의 몫이 아니라 지역사회가 함께 풀어가야 할 과제”라며 “이번 사업이 출산과 육아로 어려움을 겪는 소상공인에게 실질적인 도움이 되고, 지역경제의 근간인 소상공인이 안정적으로 사업을 이어가는 데 밑거름이 되길 바란다”고 말했다.