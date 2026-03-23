경기도, 2030년까지 15개 시·군에 지방도 25개 건설···4차 경기도 도로건설계획 수립

경기도가 오는 2030년까지 15개 시·군에 지방도 25개를 추가 건설한다.

도는 23일 이런 내용의 5년 단위 법정계획인 ‘제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)’을 경기도보에 고시했다.

도는 지난 2년간 시군에서 건의한 68개 사업을 대상으로 타당성 검토와 종합평가를 실시했으며, 이 중 시급성과 경제성 등을 고려해 25개 노선(85.52km)을 선정했다.

최종 선정된 지방도 노선을 보면, 경기 남부지역 18개(광주2, 김포1, 안성3, 양평1, 여주1, 용인4, 이천3, 평택1, 화성2), 경기 북부지역 7개(가평1, 남양주1, 양주2, 연천1, 파주1, 포천1)가 건설된다.

도는 25개 노선 가운데 사업의 실행력, 기대효과, 도로기능 등을 종합적으로 고려해 우선 시행할 4개 분야 11개 핵심사업을 결정했다.

먼저 사업성이 우수하고 실행력이 확보된 도로로 평가받는 지방도 310호선 화성 문학∼신리 1.67km 확장과 용인 역북∼서리 3.06km를 추진한다. 또 지역 경제에 활력을 불어넣을 ‘관광형 도로’에는 포천 기지∼길명(2.89km) 구간을 신설하고 파주 영장∼영장(2.85km) 구간을 선정했다. 교통혼잡 개선을 위한 도로로는 평택 팽성대교∼오성신리(3.77km) 확장 공사와 용인 덕성∼묵리(2.26km), 김포 고정∼귀전(1.68km) 구간 신설공사가 확정됐다.

용인 반도체 클러스터와 연결되는 지방도 318호선 구간 등 도가 전국 최초로 도입한 ‘전력망 도로 공동건설’ 4개 노선도 핵심사업에 선정됐다. 노선별로는 이천 금당∼신필(3.19km), 이천 수산∼행죽(3.82km), 용인 독성∼백봉(5.53km), 용인 백암∼설성(9.76km) 등이다.

도는 한국전력공사와 협업해 도로 건설 단계부터 전력망을 설치해 신속하게 반도체 산단에 전기를 공급하고 도로 건설에 따른 불편과 예산 낭비를 동시에 해결할 계획이다.

김대순 경기도 행정2부지사는 “단순한 이동 수단으로서의 길이 아닌 주민의 일상에 기회를 주는 길을 만들겠다”며 “‘제4차 경기도 도로건설계획’이 차질 없이 진행되도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.