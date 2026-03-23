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경기도의회, 전국 첫 ‘산재사망 이주노동자 유가족 지원’ 조례 추진

입력 2026.03.23 10:48

경기도의회. 경기도의회 제공

경기도의회. 경기도의회 제공

경기도의회는 23일 유호준 도의원(더불어민주당·남양주6)이 낸 ‘산업재해 사망 외국인노동자 유가족 지원 조례안’을 입법예고했다.

조례안은 도지사가 산재 사망 외국인노동자의 유가족 보호 및 지원을 위한 정책을 수립·시행하는 내용을 담고 있다.

또 유가족 입국 절차, 국내 체류기간의 숙박 및 생활, 장례 절차, 시신의 본국 송환 절차, 통역 및 행정절차, 법률 상담 및 권리구제 관련 정보 제공 등 지원사업을 추진하도록 했다.

산재 사망 외국인노동자 사고 발생 시 신속한 대응을 위해 시·군, 고용노동부, 법무부, 외국공관 및 국제기구 등과 협력체계를 구축하는 내용도 포함했다.

조례는 또 산재 사망 외국인노동자 현황 및 유가족 지원 실태를 파악하기 위해 필요한 조사도 실시할 수 있도록 했다.

유 의원은 제정이유에 대해 “경기도에는 제조업, 건설업, 농축산업 등 다양한 산업 분야에서 많은 외국인노동자가 근로하고 있으며 산업현장에서 발생하는 재해로 인한 사망 사고도 지속적으로 발생하고 있다”며 “그러나 외국인노동자가 산업재해로 사망할 경우 유가족이 해외에 거주하는 경우가 많아 사고 사실 확인, 입국 절차, 장례 절차, 시신 송환 등 여러 과정에서 어려움을 겪는 사례가 발생하고 있으며 언어 장벽과 행정 절차의 복잡성으로 인해 유가족이 충분한 지원을 받지 못하는 문제가 제기되고 있다”고 밝혔다.

이어 “이에 경기도 차원에서 산재사망 외국인노동자의 유가족에 대한 입국 지원, 장례 및 시신 송환 지원, 통역 및 상담 지원 등 인도적 지원의 근거를 마련했다”고 덧붙였다.

이번 조례안은 다음 달 21~28일 열리는 도의회 임시회에서 심의될 예정이다.

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