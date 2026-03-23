국힘 서울시장 후보 경선에 박수민·오세훈·윤희숙···내달 18일 최종 선출

국민의힘 공천관리위원회가 23일 서울시장 경선 후보자를 박수민 의원·오세훈 현 시장·윤희숙 전 의원 3명으로 압축했다.

공관위는 이날 “접수한 6명의 후보 중 박수민·오세훈·윤희숙 후보의 3명을 경선 대상자로 압축하고 이들 간 두 차례의 토론회를 거쳐 경선에서 최종 후보를 선출하는 방식을 의결했다”고 밝혔다.

후보 접수자 중 이상규 서울 성북을 당협위원장, 이승현 인팩코리아 대표, 김충환 전 서울 강동구청장 3명은 컷오프(공천 배제)됐다.

공관위는 “이번 결정은 서울시장 후보를 이름보다 실력으로, 경력이 아닌 경쟁으로 가장 준비된 후보를 선출하기 위한 판단”이라며 “시민과 당원의 뜻이 온전히 반영될 수 있도록 향후 치러질 경선을 엄정하고 공정하게 관리해 나가겠다”고 했다.

공관위는 24일과 다음달 10일 사이 서울시장 본경선 후보자 토론회를 2회 진행할 예정이다. 본경선의 선거운동 기간은 다음달 11~15일이다. 공관위는 다음달 16~17일 양일간의 본경선을 통해 18일 최종 후보를 선출할 예정이다.