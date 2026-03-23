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“글로벌허브특별법 조속 통과 촉구”··· 박형준 부산시장 국회서 삭발식

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본문 요약

6·3 지방선거에서 부산시장 국민의힘 경선에 나선 박형준 시장이 23일 서울 여의도 국회 앞에서 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안'의 국회 통과를 촉구하며 삭발했다.

부산시는 박 시장이 이 자리에서 글로벌허브법의 전략적 의미와 특별법 제정의 필요성 등을 논의했다고 전했다.

글로벌허브법은 부산을 싱가포르나 상하이 같은 국제 자유도시로 성장할 수 있도록 국제물류·국제금융, 디지털 첨단산업의 메카로 육성할 수 있는 기반 조성을 위한 지원과 특례를 도입하기 위한 법이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“글로벌허브특별법 조속 통과 촉구”··· 박형준 부산시장 국회서 삭발식

입력 2026.03.23 10:55

  • 김준용 기자

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박형준 부산시장이 23일 국회 본청 계단앞에서 ‘부산발전특별법’ 제정을 촉구하는 삭발을 하고 있다. 박민규 선임기자

박형준 부산시장이 23일 국회 본청 계단앞에서 ‘부산발전특별법’ 제정을 촉구하는 삭발을 하고 있다. 박민규 선임기자

6·3 지방선거에서 부산시장 국민의힘 경선에 나선 박형준 시장이 23일 서울 여의도 국회 앞에서 ‘부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안’(글로벌허브법)의 국회 통과를 촉구하며 삭발했다.

박 시장은 “평소 논리와 합리로 정치를 풀어야한다는 생각을 갖고 있어 삭발하고 단식하는 행위에는 부정적이었다”면서도 “이번에는 생각을 달리 했다”고 말했다. 이어 그는 “부산시민의 마지막 자존심을 지키기 위해 결연한 마음으로 삭발한다”고 말했다.

이어 범국민부산발전여성협의회 회장이 눈물을 흘리며 전기이발기로 박 시장의 머리를 밀었다.

이에 앞서 박 시장은 국회를 방문해 장동혁 국민의힘 당대표 등 지도부와 면담을 하고 특별법의 조속 처리를 요청했다. 부산시는 박 시장이 이 자리에서 글로벌허브법의 전략적 의미와 특별법 제정의 필요성 등을 논의했다고 전했다.

글로벌허브법은 부산을 싱가포르나 상하이 같은 국제 자유도시로 성장할 수 있도록 국제물류·국제금융, 디지털 첨단산업의 메카로 육성할 수 있는 기반 조성을 위한 지원과 특례를 도입하기 위한 법이다.

주요 내용으로는 부산시에 해운·항공·철도·도로를 결합한 국제물류 특구를 지정하고 이 곳을 경제자유구역·자유무역지역으로 지정하고 지원하는 규정, 부산시 일부를 국제금융특구로 지정해 기관·기업 유치를 위한 지원하는 규정, 부산시장이 위원회의 심의를 거쳐 부산투자진흥지구로 지정하고 입주기업의 지금지원 등의 사항을 규정하는 내용 등이 포함되어 있다.

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