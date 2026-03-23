‘쇠락’한 인천 화수부두, ‘뿌리산업 특화단지’로 재탄생한다

2029년까지 1233억원 투입 산업·문화 공존 혁신지구 조성

낙후된 인천의 대표적인 공업지역인 동구 화수부두가 뿌리산업의 핵심거점으로 탈바꿈한다

인천시는 동구 화수부두 6만1000㎡에 1233억원을 들여 2029년까지 산업과 문화가 공존하는 혁신지구로 조성할 계획이라고 23일 밝혔다.

일제 강점기에 건설된 화수부두는 1970년대까지 새우젓 전문시장으로 번성했다.

하지만 상권 이동과 신시가지 개발 등에 밀려 원도심 공업지역으로 전락했다. 현재는 주조와 금형, 용접 등 인천의 낙후된 공업지역으로, 고령화된 기술인력과 영세화된 구조, 낙후된 공정 환경 등으로 쇠락하고 있다.

화수부두 도시재생사업은 2024년 국토교통부로부터 혁신지구 국가시범지구로 선정된 데 이어 2025년 12월 국토부 도시재생특별위원회 심의를 거쳐 국비 지원이 확정됐다. 사업 시행은 동구가 맡는다.

인천시는 화수부두 일원을 산업·상업·주거 기능이 집적된 복합경제거점으로 조성할 계획이다.

핵심사업으로는 뿌리명장교육센터와 뿌리혁신 플랫폼, 취업·창업지원센터 등이 구축돼 노후 공업지역에 젊은 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출할 계획이다.

또 공업지역과 인접해 주거환경이 열악한 지역에는 5층 규모로 5개 동의 공동주택인 ‘화수혁신마을’과 취약계층의 경제적 자립 지원과 일자리 창출 등을 돕기 위해 지상 7층 규모의 ‘화수어울림센터’도 각각 조성된다.

유정복 인천시장은 “인천의 대표적 원도심인 화수부두 일원을 고부가가치 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 조성해 활력을 불어넣겠다”고 말했다.