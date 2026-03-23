창간 80주년 경향신문

‘쇠락’한 인천 화수부두, ‘뿌리산업 특화단지’로 재탄생한다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시는 동구 화수부두 6만1000㎡에 1233억원을 들여 2029년까지 산업과 문화가 공존하는 혁신지구로 조성할 계획이라고 23일 밝혔다.

또 공업지역과 인접해 주거환경이 열악한 지역에는 5층 규모로 5개 동의 공동주택인 '화수혁신마을'과 취약계층의 경제적 자립 지원과 일자리 창출 등을 돕기 위해 지상 7층 규모의 '화수어울림센터'도 각각 조성된다.

유정복 인천시장은 "인천의 대표적 원도심인 화수부두 일원을 고부가가치 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 조성해 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘쇠락’한 인천 화수부두, ‘뿌리산업 특화단지’로 재탄생한다

입력 2026.03.23 10:58

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2029년까지 1233억원 투입

산업·문화 공존 혁신지구 조성

인천 동구 화수부두 혁신지구 조감도. 인천시 제공

인천 동구 화수부두 혁신지구 조감도. 인천시 제공

낙후된 인천의 대표적인 공업지역인 동구 화수부두가 뿌리산업의 핵심거점으로 탈바꿈한다

인천시는 동구 화수부두 6만1000㎡에 1233억원을 들여 2029년까지 산업과 문화가 공존하는 혁신지구로 조성할 계획이라고 23일 밝혔다.

일제 강점기에 건설된 화수부두는 1970년대까지 새우젓 전문시장으로 번성했다.

하지만 상권 이동과 신시가지 개발 등에 밀려 원도심 공업지역으로 전락했다. 현재는 주조와 금형, 용접 등 인천의 낙후된 공업지역으로, 고령화된 기술인력과 영세화된 구조, 낙후된 공정 환경 등으로 쇠락하고 있다.

화수부두 도시재생사업은 2024년 국토교통부로부터 혁신지구 국가시범지구로 선정된 데 이어 2025년 12월 국토부 도시재생특별위원회 심의를 거쳐 국비 지원이 확정됐다. 사업 시행은 동구가 맡는다.

인천시는 화수부두 일원을 산업·상업·주거 기능이 집적된 복합경제거점으로 조성할 계획이다.

핵심사업으로는 뿌리명장교육센터와 뿌리혁신 플랫폼, 취업·창업지원센터 등이 구축돼 노후 공업지역에 젊은 활력을 불어넣고 양질의 일자리를 창출할 계획이다.

또 공업지역과 인접해 주거환경이 열악한 지역에는 5층 규모로 5개 동의 공동주택인 ‘화수혁신마을’과 취약계층의 경제적 자립 지원과 일자리 창출 등을 돕기 위해 지상 7층 규모의 ‘화수어울림센터’도 각각 조성된다.

유정복 인천시장은 “인천의 대표적 원도심인 화수부두 일원을 고부가가치 첨단 뿌리산업의 핵심 거점으로 조성해 활력을 불어넣겠다”고 말했다.

인천 동구 화수부두 도시재생활성화지역 사업 총괄도. 인천시 제공

인천 동구 화수부두 도시재생활성화지역 사업 총괄도. 인천시 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글