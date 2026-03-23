[속보]검찰, ‘유가 담합 혐의’ 4대 정유사 압수수색···대통령 지적 엿새만

검찰이 국제 유가 급등 상황에서 유가를 담합한 혐의를 받는 국내 4대 정유사를 상대로 23일 강제수사에 나섰다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 오전부터 공정거래법 위반 혐의로 SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크 등 정유사와 한국석유협회 등 총 5곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 하고 있다. 이재명 대통령이 지난 17일 국무회의에서 유가 급등 관련 일부 주유소를 지적한 지 6일 만이다.