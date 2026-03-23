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[속보]검찰, ‘유가 담합 혐의’ 4대 정유사 압수수색···대통령 지적 엿새만

입력 2026.03.23 11:06

수정 2026.03.23 11:10

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지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

지난 15일 서울 시내 한 주유소에서 차량들이 줄을 서있다. 성동훈 기자

검찰이 국제 유가 급등 상황에서 유가를 담합한 혐의를 받는 국내 4대 정유사를 상대로 23일 강제수사에 나섰다.

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 이날 오전부터 공정거래법 위반 혐의로 SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크 등 정유사와 한국석유협회 등 총 5곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 하고 있다. 이재명 대통령이 지난 17일 국무회의에서 유가 급등 관련 일부 주유소를 지적한 지 6일 만이다.

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