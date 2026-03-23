대부업 리드코프 자회사, 해킹사고로 고객정보 유출…금감원 현장검사

국내 1위 대부업체 리드코프의 자회사에서 해킹으로 고객정보가 유출돼 금융감독원이 현장 검사를 하고 있다.

앤알캐피탈대부는 23일 자사 홈페이지에 “최근 당사 내부 시스템에 대한 외부의 불법적인 침입(해킹)이 발생했다”며 “일부 고객님의 개인(신용)정보가 누설된 정확을 확인했다”고 안내문을 게재했다.

앤알캐피탈대부에 따르면 현재까지 외부로 유출된 것으로 추정되는 고객정보는 이름, 주민등록번호, 직장명, 입사일, 집, 전화번호, NICE평가정보 등급 및 점수 등이다.

앞서 금융보안원은 다크웹에서 앤알캐피탈대부 고객정보 거래 글이 게시된 것을 확인하고 금감원에 지난 11일 보고했다. 해커들은 앤알캐피탈대부에 “39명의 고객정보를 보유하고 있다”는 협박 메일을 보낸 것으로 전해졌다.

금감원은 금융보안원 보고 다음 날인 12일 현장검사에 착수해 정확한 해킹사고 경위와 피해 규모 등을 검사하고 있다. 이번 주까지 검사를 진행한 뒤 필요하면 기간을 늘릴 예정이다.

현재로선 내부 직원이 컴퓨터에 비인가 프로그램을 설치하는 과정에서 악성코드 감염으로 고객정보가 유출된 것으로 추정된다.

앤알캐피탈대부는 “재발 방지를 위해 보안 체계를 전면 재점검하고 강화하겠다”며 “조사 결과 및 추가 확인 사항은 투명하게 안내하겠다”고 밝혔다.