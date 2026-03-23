빌라 밀집지역도 아파트처럼 관리···서울시, ‘모아센터’ 대폭 확대

서울시가 빌라·단독주택 등이 몰려 있는 저층 주거 밀집 지역에 아파트 관리사무소처럼 순찰·시설 점검·소규모 수리를 공공 관리하는 ‘모아센터’를 기존 13곳에서 28곳으로 대폭 확대한다고 23일 밝혔다.

모아센터는 지난 2023년부터 설치돼 현재 강북(1곳)과 금천(1곳), 도봉(3곳), 성북(2곳), 중(2곳), 은평(3곳) 등 6개 자치구에서 운영 중이다. 총 관리 면적은 2.7㎢에 달한다. 지난 한 해만 센터 1곳당 연평균 1715건의 생활 밀착형 서비스를 제공하고 620회의 정기·수시 순찰을 실시했다.

또 노후 시설 점검, 쓰레기 무단 투기 단속, 전구·수도꼭지 등 소규모 수리, 화재·침수 우려 지역 사전 점검 등 아파트 관리사무소가 수행하는 기능을 그대로 실시했다. 특히 고령자·독거 가구가 많은 저층 주거지의 특성을 반영해 안부 확인, 생활 불편 점검도 병행해 왔다.

만족도도 높았다. 지난해 7~12월 실시한 모아센터 이용자 만족도 조사에서 종합 만족도 99%를 기록했다.

시는 주민들의 높은 수요와 만족도를 반영해 외곽 골목이나 소규모 생활권까지 대응할 수 있는 ‘소규모 맞춤 모델’을 새롭게 도입한다. 기존 모아센터보다 더 작은 규모의 저층 주거 지역까지 관리 대상을 확대하는 것으로, 초근접 생활 관리 체계가 가능할 것으로 시는 기대했다.

한편 시는 모아센터 근무자인 ‘마을 매니저’의 선발 기준도 강화한다. 그동안은 동행 일자리 사업 기준에 맞춰 단순 참여 인력을 선발했으나, 올해 하반기부터는 경력·체력 평가를 새로 추가해 현장 전문 인력으로 선발할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 “‘모아센터’는 저층 주거 지역 관리 정책을 단편적 사업이 아닌 통합 관리 체계로 발전시킨 사례”라며 “저층 주거 지역 관리 정책을 확산해 주민 누구나 기본적인 생활 안전과 주거 서비스를 보장받을 수 있도록 지속 확대하겠다”라고 말했다.