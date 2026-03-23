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전남도, 섬 발전사업에 1353억 투입···102개 섬 정주여건 개선

입력 2026.03.23 11:22

전남 여수 사도. 전남도 제공

전남 여수 사도. 전남도 제공

전남도는 “올해 여수, 완도, 신안 등 10개 시군 102개 섬을 대상으로 1353억원 규모의 섬 발전 사업을 추진한다”고 23일 밝혔다. 섬 주민의 정주 여건 개선과 안전 인프라 확충, 관광객 접근성 제고를 통한 지역 경제 활성화가 핵심이다.

주요 사업은 어업 기반 시설 보강과 교통 여건 개선이다. 방파제 보강, 물양장 설치, 마을 안길 개설 등 기초 인프라를 다지고 연륙·연도교 건설과 여객선 대합실 신축 등을 통해 이동 편의를 높인다. 섬 특성을 살린 어류·해조류 가공 소득 사업과 커뮤니티 센터 등 복지 시설 건립도 병행한다.

신규 사업은 무안 탄도 응급헬기 착륙장 조성, 여수 동도·삼산면 접안시설 정비, 고흥 연홍도 해안경관도로 및 신안 가거도 트레킹길 정비 등이다. 단순 시설 확충을 넘어 섬별 맞춤형 개발을 통해 체류형 관광 기반을 마련한다는 방침이다.

박태건 전남도 섬해양정책과장은 “이번 사업비 확보는 섬 주민 정주여건 개선과 섬의 미래가치 제고를 위한 기반”이라며 “현장 중심 정책과 시군 협력을 통해 섬 주민 삶의 질을 높이는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.

한편, 제4차 섬 종합 발전 사업 대상 중 전남 지역 섬은 총 215개로 전국(371개)의 58%를 차지한다. 총사업비 역시 7262억원으로 전국 예산 1조4972억 원의 49%에 달하는 규모다.

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