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본문 요약

고민정 더불어민주당 의원이 23일 6·3 지방선거에서 인천 계양을 재보궐 선거 출마를 염두에 두고 있는 송영길 전 민주당 대표를 향해 "스스로 서울 사람이라 하더니 이번엔 다시 인천인가"라고 비판했다.

고 의원은 이날 페이스북에 송 전 대표가 지난 22일 유튜브 채널 <경향티비>에 출연해 "소위 친문 세력 상당수가 선거 운동을 안 했다"고 말했다는 내용이 담긴 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

고 의원은 "지난 지방선거에서 서울은 대패했다"며 "우리 당의 구청장 후보들은 그 패배의 원인을 다른 사람에게 전가하지 않았다"고 말했다.

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고민정, ‘친문 저격’ 송영길에 “스스로 서울 사람이라 하더니 이번엔 인천이냐”

입력 2026.03.23 11:30

  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고민정 더불어민주당 의원이 지난 5일 국회에서 열린 정책조정회의에서 교육 정책 방향에 대해 말하고 있다. 연합뉴스

고민정 더불어민주당 의원이 지난 5일 국회에서 열린 정책조정회의에서 교육 정책 방향에 대해 말하고 있다. 연합뉴스

고민정 더불어민주당 의원이 23일 6·3 지방선거에서 인천 계양을 재보궐 선거 출마를 염두에 두고 있는 송영길 전 민주당 대표를 향해 “스스로 서울 사람이라 하더니 이번엔 다시 인천인가”라고 비판했다.

고 의원은 이날 페이스북에 송 전 대표가 지난 22일 유튜브 채널 <경향티비>에 출연해 “소위 친문(친문재인계) 세력 상당수가 (2022년 대선 당시) 선거 운동을 안 했다”고 말했다는 내용이 담긴 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

고 의원은 “지난 지방선거에서 서울은 대패했다”며 “우리 당의 구청장 후보들은 그 패배의 원인을 다른 사람에게 전가하지 않았다”고 말했다. 그는 “모두들 자신의 부족함 때문이라며 주민들 앞에 고개를 숙였고, 당이 어려워진 상황에서 (송 전 대표가) 인천 사람이지만 서울시장을 나와준 것이라며 원망하는 지지자들을 다독였다”고 했다.

고 의원은 “2022년 대선 패배 이후 이재명 대통령은 자신의 부족함 때문이라 말했고, 문재인 전 대통령은 정권 재창출의 실패는 본인에게 책임이 있다 말했다”며 “강원도에서 높은 지지율을 받고 있던 이광재 전 지사는 우상호 (전 청와대 정무)수석에게 자리를 양보했고, 그 이후에도 전폭적인 지지로 강원도에 있는 지지층을 결집해내고 있다”고 말했다.

그러면서 송 전 대표를 겨냥해 “후배들은 선배들을 보며 배운다. 롤모델의 길을 가시겠나. 반면교사의 대상이 되시겠나”라고 말했다.

앞서 송 전 대표는 지난 22일 유튜브 채널 <경향티비>에서 “제가 친문 세력과 싸우면서 당대표가 됐다. 제가 당대표가 되지 않았으면 이재명 후보 탄생도 쉽지 않았을 것”이라며 “그때 친문 세력들이 이낙연을 밀려고 조직적으로 대장동 사건을 터뜨렸다. 대장동 사건도 조중동이 터뜨린 게 아니라 이낙연 쪽이 터뜨려서 확산된 것 아닌가”라고 말했다.

송 전 대표는 “이재명을 반대했던, 그리고 저를 반대했던 소위 친문 세력, 누구라고 특정하지는 않겠지만 상당수 의원들이 (2022년 대선 당시) 이재명 선거 운동을 안 했다”며 “사실상 이재명 후보의 낙선을 바랐던 세력들이 대선에서 0.73%포인트로 졌는데, 그 책임을 송영길과 이재명에게 덮어씌우고 자기들이 다시 당권을 잡는다는 것은 이재명 지키기를 넘어서 송영길의 정치 인생이 부정되는 존재론적 위기를 느꼈다”고 말했다.

그러면서 “제가 서울시장에 나가려 하니 그때 당 지도부가 전략공천을 해서 제 자격을 박탈했다”며 “저를 박탈시킨 건 이중의 의미였다. 이재명 계양구(인천 계양을) 못 나오게 만들려던 것”이라고 말했다. 당시 친문계의 지지를 받지 못하던 이 대통령을 자신이 도왔다는 주장을 펼치면서 인천 계양을 재보궐 선거 출마 명분을 다지려는 의도로 해석됐다.

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