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황종우 해수부 장관 후보자 “추경에 어업용 면세유 지원 포함”

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본문 요약

황종우 해양수산부 장관 후보자는 23일 미국·이란 전쟁에 따른 어업용 면세유 부담에 대해 "최고가격제에 포함해서 추가경정예산에 반영되도록 적극 협의하겠다"고 밝혔다.

황 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 서천호 국민의힘 의원이 '유류비 억제 정책에 어업용 면세유는 최고가격상한제에 빠져 있다'고 지적하자 이같이 답했다.

황 후보자는 "유가상승으로 해운기업, 수출입 기업뿐만 아니라 어업인들도 굉장히 많은 부담과 어려움을 겪고 있다"며 "유가 상승에 따른 어려움은 정부가 해결해야 한다"고 말했다.

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황종우 해수부 장관 후보자 “추경에 어업용 면세유 지원 포함”

입력 2026.03.23 11:31

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

황종우 해양수산부 장관 후보자는 23일 미국·이란 전쟁에 따른 어업용 면세유 부담에 대해 “최고가격제에 포함해서 추가경정예산(추경)에 반영되도록 적극 협의하겠다”고 밝혔다.

황 후보자는 이날 국회 농림축산식품해양수산위원회 인사청문회에서 서천호 국민의힘 의원이 ‘유류비 억제 정책에 어업용 면세유는 최고가격상한제에 빠져 있다’고 지적하자 이같이 답했다.

황 후보자는 “유가상승으로 해운기업, 수출입 기업뿐만 아니라 어업인들도 굉장히 많은 부담과 어려움을 겪고 있다”며 “유가 상승에 따른 어려움은 정부가 해결해야 한다”고 말했다.

러시아·우크라이나 전쟁 당시 한시적으로 도입됐던 유가연동보조금과 관련해선 그는 “추경 작업을 하고 있다고 들었다”고 답했다.

임호선 더불어민주당 의원이 ‘이미 사용한 면세유에 대해 사후정산으로 돌려주는 페이백을 도입해야 한다’고 지적하자, 황 후보자는 “그런 부분까지 검토해서 어업인들 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다”고 답했다.

황 후보자는 호르무즈 해협 내측에 해양대 실습생을 포함해 한국과 외국인 선원 179명의 발이 묶인 것과 관련해선 “생필품과 유류가 떨어지지 않게 계속 확인하고 보급체계를 유지하고 있는 상황”이라며 “위기상황이 된다면 선사를 통해 하선 계획도 같이 다 준비하고 있다”고 밝혔다.

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