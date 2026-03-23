현대글로비스, 세계 최대 중량화물 전시회 참가…“자동차 운송 넘어 사업 다각화”

현대글로비스가 지난 19일부터 이틀간 중국 상하이 월드엑스포 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 규모의 중량화물 전시회 ‘월드 브레이크벌크 엑스포(WBX) 2026’에 참가했다고 23일 밝혔다.

중량화물은 건설장비, 산업기계, 프로젝트 장비 등 컨테이너에 적재하기 어려운 대형 특수화물로, 일반 컨테이너 운송이 어려워 넓은 선내 공간을 유연하게 활용할 수 있는 자동차 운반선이나 벌크선을 활용한 해상 운송이 적합하다.

이번 WBX에는 글로벌 선사, 물류 기업, 화주, 항만 운영사 등 전 세계 170여개 기업과 1만여명의 관계자가 참석했다.

현대글로비스는 이번 전시회에서 지난해 말 기준으로 운영 중인 자동차선(98척), 벌크선(25척) 등 대규모 선대를 활용한 해상운송 역량과 화물 특성에 맞춘 다양한 프로젝트 물류 수행 경험을 소개했다.

특히 중국 상용차·중장비 제조사를 대상으로 고중량 화물 운송 역량을 집중적으로 알렸다는 설명이다. 고중량 화물은 중량화물 중에서도 건설장비, 상용차 등 크기와 중량이 큰 대형 장비 화물을 말한다.

현대글로비스는 중국의 대형 장비 물동량이 꾸준히 증가하는 추세에 발맞춰 최근 고중량 화물 전담 조직을 신설하는 등 관련 물류 역량 강화에 힘쓰고 있다.

글로벌 인프라 투자와 에너지 설비 프로젝트 확대에 따라 수요가 커지는 건설 장비와 산업 기계 등 중량화물 시장을 공략해 완성차 해상운송 중심의 사업구조를 프로젝트·특수화물 영역으로 다각화하겠다는 구상이다.

현대글로비스 관계자는 “완성차 운송뿐 아니라 대형 중장비 등 브레이크벌크 화물 운송에도 최적화된 역량을 갖추고 있다”며 “글로벌 화주와의 협력을 확대하며 종합 물류 기업으로서 사업 영역을 넓혀 안정적인 물동량을 확보해 나가겠다”고 말했다.