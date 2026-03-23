“AI 추론 성능 강화” 삼성SDS, 국내 최초 B300 GPU 서비스 출시

삼성SDS가 엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘B300’을 기반으로 한 GPU 구독형 서비스(GPUaaS)를 국내 최초로 출시했다고 23일 밝혔다.

GPUaaS는 고성능 GPU를 클라우드 형태로 제공하는 서비스를 말한다. 기업들은 자체 GPU 서버를 구축할 필요 없이 클라우드에서 필요한 만큼의 GPU 자원을 할당받아 사용할 수 있다.

삼성SDS는 이번 서비스를 자사 클라우드 플랫폼 ‘SCP’(삼성 클라우드 플랫폼)을 통해 출시했다. 최근 기업들이 AI 모델 개발을 넘어 실제 서비스에 적용하는 ‘AI 추론’ 단계로 진입하면서 급증하는 고성능 컴퓨팅 수요에 대응하기 위한 전략이다.

B300 GPU는 12단 HBM3E(5세대 고대역폭메모리)를 탑재해 GPU당 288기가바이트(GB)의 메모리 용량과 초당 8테라바이트(TB)의 대역폭을 제공한다. 이전 세대 제품인 H100 대비 메모리 용량은 3.6배, 대역폭은 2.4배 향상됐다.

이에 따라 대규모언어모델(LLM) 실행 시 GPU의 빠른 연산 처리 속도에 비해 느린 메모리의 데이터 전송 속도로 전반적인 성능이 저하되는 데이터 병목 현상이 크게 개선됐다고 삼성SDS는 전했다. 회사는 “AI 에이전트, 이미지·영상·코드 생성 및 분석 등 고성능이 필요한 AI 서비스의 지연 시간을 최소화할 수 있다”고 말했다.

이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장은 “자원 최적화·에너지 절감 등 GPU 효율화 역량을 바탕으로 대기업, 중견·중소, 공공 등 AI를 업무에 적용하려는 고객에게 국내 최초 B300 GPU 서비스를 제공해 AI 전환(AX)을 적극 지원하겠다“고 말했다.