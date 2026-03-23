경찰, 지방선거 앞두고 선거사범 집중 단속···AI 선거범죄 대응도

경찰이 오는 6월3일 지방선거를 앞두고 선거사범 단속에 나섰다. 인공지능(AI)을 활용한 선거범죄에 대해서도 대응책을 마련했다.

박정보 서울경찰청장은 23일 정례 기자회견을 하고 “지난달 3일부터 선거사범 수사 전담반을 구성해 운영 중이며 지난 18일부터는 24시간 전담 수사 체제를 가동하고 있다”고 밝혔다. 경찰은 선거범죄 대응을 위해 전담 수사반을 운영하고 24시간 선거 상황실을 가동할 예정이다. 선거 상황실은 선거 다음 날인 오는 6월4일까지 운영된다.

이번 선거에서는 특히 AI 기술을 활용한 불법 선거운동이 주요 변수로 떠올랐다. 경찰은 “AI 기술 발전으로 관련 범죄 가능성이 커지고 있다”며 “예상 유형을 정리해 대응책까지 마련했고 곧 일선 경찰서에 지침을 전달할 예정”이라고 설명했다.

경찰은 이번 선거에서 AI 선거범죄가 더 다양한 형태로 나타날 가능성이 크다고 보고 있다. 생성형 AI를 이용해 후보자의 허위 행적을 만들어내거나 특정 인물과의 관계를 조작하는 방식이 대표적 유형이다. 딥페이크나 딥보이스 기술을 활용해 실제 인물의 얼굴이나 음성을 합성·변형하는 범죄도 주요 우려 대상이다.

공직선거법 82조8은 선거일 전 90일부터 선거운동을 위해 AI 기술 등을 이용해 딥페이크 영상 등을 제작·편집·유포·사용 또는 게시하지 않도록 규정하고 있다. 경찰은 “부정선거에 해당하지 않더라도 AI를 이용한 선거운동은 처벌 대상이 될 수 있다”며 “관련 범죄에 대해 엄중히 대응할 방침”이라고 말했다.