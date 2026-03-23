이란 전쟁 사태까지 악용하는 피싱···경찰 “긴급 주의보” 발령

경찰이 최근 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 사태를 틈타 투자리딩방 유인, 항공권 취소 빙자 스미싱(문자 사기), 로맨스스캠(연애빙자사기) 등 사기 범죄가 잇따르고 있다며 ‘긴급 피싱주의보’를 발령했다.

경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 23일 ‘1394 신고대응센터’에 접수된 신고·제보를 분석해 ‘중동 사태 악용 3대 피싱 시나리오’를 공개했다. 첫 번째 사례는 ‘전쟁 수혜주 고수익 보장’을 미끼로 투자 리딩방에 유인하는 수법이다. 유가·방산 관련 종목 추천과 함께 원금 반환·손해배상을 장담하는 문자를 대량 살포한 뒤, 피해자를 가짜 거래소에 가입시켜 투자금만 가로채고 잠적하는 방식이라고 한다.

항공편 취소·재예약을 빙자한 스미싱 수법도 있다. “중동 상황으로 항공편이 취소됐다”는 문자와 함께 가짜 인터넷 주소(URL)를 발송해 가짜 항공사·여행사 사이트로 유도한 뒤 신용카드 정보 등 개인정보를 탈취하는 식이다.

불안 심리와 선의를 악용하는 사례도 있다. 중동 지역 의사나 군인을 사칭해 금전 송금을 요구하는 로맨스스캠이나 세계 정세와 관련된 무료 책자를 배포한다며 개인정보를 요구하는 미끼 문자 등이 확인됐다고 경찰은 밝혔다.

국제 구호단체를 사칭하거나 ‘유류비 환급금’ 등 정부 정책을 가장한 피싱 접근 시도도 유의해야 한다. 통합대응단은 피해 예방을 위해 원금·고수익 보장 채팅방의 입금 요구는 거절하고, 항공권 취소 등 사실 확인은 공식 앱·대표번호 이용해야 하며, 개인정보·금전을 직접 요구하는 경우 절대 응하지 말라고 밝혔다.

신효섭 통합대응단장은 “사기범들은 국민의 불안감과 선의마저 범행 도구로 삼고 있다”며 “출처가 불분명한 문자 링크는 절대 누르지 말고, 피싱이 의심되면 즉시 1394 또는 112로 신고해 달라”고 말했다.