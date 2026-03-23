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서울 영등포구가 20일 '수색~광명 고속철도 건설 사업'과 관련해 주민 1만여 명 명의의 탄원서를 국토교통부에 전달했다고 23일 밝혔다.

영등포의 주요 요구안은 현행 수색~광명 고속철도 노선안 전면 재검토, 경부선 철도 지하화 사업과의 통합 추진이다.

구는 사업 추진이 불가피할 경우 차선책으로 주택가와 학교를 우회해 피해를 최소화할 수 있는 '시흥대로~여의방대로' 노선도 우선 검토해 줄 것을 요구했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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영등포구 “수색~광명 고속철도 전면 재검토” 주민 1만명 탄원서 제출

입력 2026.03.23 12:29

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

최호권 영등포구청장이 20일 수색~광명고속철도 건설사업 전면 재검토를 요구하는 주민탄원서를 국토교통부에 제출했다. 영등포구 제공

최호권 영등포구청장이 20일 수색~광명고속철도 건설사업 전면 재검토를 요구하는 주민탄원서를 국토교통부에 제출했다. 영등포구 제공

서울 영등포구가 20일 ‘수색~광명 고속철도 건설 사업’과 관련해 주민 1만여 명 명의의 탄원서를 국토교통부에 전달했다고 23일 밝혔다.

해당 노선이 영등포구 관내 초·중학교와 대규모 고층 아파트 단지의 하부를 관통하고 있는 만큼 전면 재검토를 해줄 것을 촉구한 것이다. 구 관계자는 “단순한 노선 조정을 넘어 변화된 정책 내용을 반영해 사업을 재검토해 줄 것을 요구했다”고 밝혔다.

현재 국토부가 검토 중인 ‘수색~광명 고속철도’ 노선안은 신길뉴타운 대규모 아파트 단지와 주거 밀집 지역, 대길·대방초등학교, 신길중학교 인근 하부를 통과한다. 이곳을 관통하는 고속열차는 시속 230㎞로 운행한다.

구는 학교 통학로 인근에 설치할 예정인 대형 환기구와 공사 중 발생하는 소음·진동·분진 등으로 생활 환경 피해와 학생 및 보행자 안전에 대한 주민 우려가 꾸준히 제기된다고도 지적했다.

영등포의 주요 요구안은 현행 수색~광명 고속철도 노선안 전면 재검토, 경부선 철도 지하화 사업과의 통합 추진이다.

구는 사업 추진이 불가피할 경우 차선책으로 주택가와 학교를 우회해 피해를 최소화할 수 있는 ‘시흥대로~여의방대로’ 노선도 우선 검토해 줄 것을 요구했다.

최호권 영등포구청장은 “주민의 생명과 안전을 최우선으로 고려하는 것이 모든 사업의 출발점이 돼야 한다”며 “사업 전 과정에서 주민의 우려와 의견이 충분히 반영될 수 있도록 끝까지 함께 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

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