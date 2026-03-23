“갑판 위 구명조끼 착용, 이제 선택 아닌 필수”···7월 착용 의무화 앞서 선제 보급

강원도는 오는 7월 1일부터 구명조끼 착용 의무화가 본격 시행됨에 따라 어업인들의 불편이 없도록 3월 중 관련 물품을 전량 보급할 계획이라고 23일 밝혔다.

어선안전조업법 개정의 핵심은 구명조끼 착용 의무 범위 확대다.

기존에는 풍랑·태풍 등 기상특보 발효 시, 승선원 2인 이하면 의무적으로 구명조끼를 착용해야 했다.

하지만 오는 7월 1일부터는 기상 상황이나 승선 인원과 관계없이 외부로 노출된 갑판에 있는 어선원도 반드시 구명조끼를 착용해야 한다.

이에 따라 강원도는 어업인들의 경제적 부담을 덜기 위해 지난해 추경예산을 확보해 ‘팽창식 구명조끼 보급 사업’을 선제적으로 추진해 현재 마무리 단계에 접어든 상태다.

그동안 어업 현장에서는 부피가 크고 활동성이 떨어지는 고체식 구명조끼의 착용을 피하는 경향이 있었다.

새롭게 보급된 팽창식 구명조끼는 평상시에는 벨트나 조끼 형태에서 바다에 추락 시 자동 팽창하는 방식이어서 작업 효율성을 중시하는 어업인들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

강원도는 지난해 신속하게 물량을 확보해 현재 95% 이상 보급한 데 이어 3월까지 잔여 물량을 전량 보급할 계획이다.

또 개정된 법령을 알리기 위해 현장 지도 점검과 홍보 활동도 강화하기로 했다.

남진우 강원도 해양수산국장은 “선제적으로 구명조끼 보급에 나선 만큼 이제는 어업인 스스로가 안전을 실천할 차례”라며 “소중한 생명을 지키는 ‘바다의 안전벨트’를 절대 잊지 마시길 바란다”라고 말했다.