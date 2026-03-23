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본문 요약

강원 강릉시는 초당동 경포생태습지원 내에 새로운 호수 쉼터 공간을 조성했다고 23일 밝혔다.

강릉시는 이번에 조성된 '달빛 품은 호수정원'이 경포 일대의 새로운 관광 명소로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

김근철 강릉시 관광개발과장은 "경포 달빛 품은 호수정원은 시민과 관광객에게 아름다운 자연경관을 체험할 기회를 제공하게 될 것"이라며 "자연 친화적인 힐링 공간인 만큼 많은 관광객이 찾을 것으로 예상한다"라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강릉 초당동 일원에 ‘경포 달빛 품은 호수정원’ 조성

입력 2026.03.23 13:07

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경포생태습지원에 조성된 전망데크. 강릉시 제공

경포생태습지원에 조성된 전망데크. 강릉시 제공

강원 강릉시는 초당동 경포생태습지원 내에 새로운 호수 쉼터 공간을 조성했다고 23일 밝혔다.

‘경포 달빛 품은 호수정원 환경정비사업’은 경포호 일원의 관광자원을 확충하고, 체류형 관광을 활성화하기 위해 추진됐다.

강릉시는 2024년 4월부터 이달까지 8억7000만 원을 들여 자연과 어우러진 호수정원을 조성하는 데 중점을 두고 이번 사업을 추진했다.

호수 경관을 조망할 수 있는 전망데크 3개를 설치한 것을 비롯해 생태습지 구간을 연결하는 데크 교량 4개를 신설 또는 정비했다.

또 시민과 관광객이 편안하게 산책하며 자연을 즐길 수 있게 하려고 주변 잡목을 정비하고 다양한 나무를 심어 자연 친화적 경관을 조성했다.

‘달빛 품은 호수정원’이라는 이름에 걸맞게 호수와 습지의 자연경관도 최대한 보존하는 데 초점을 맞췄다.

강릉시는 이번에 조성된 ‘달빛 품은 호수정원’이 경포 일대의 새로운 관광 명소로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

김근철 강릉시 관광개발과장은 “경포 달빛 품은 호수정원은 시민과 관광객에게 아름다운 자연경관을 체험할 기회를 제공하게 될 것”이라며 “자연 친화적인 힐링 공간인 만큼 많은 관광객이 찾을 것으로 예상한다”라고 말했다.

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