“한 뼘 텃밭에서 농작물 키워 나눔 하세요”···인제군 ‘공동체 텃밭 프로그램’ 참가 청년 모집

강원 인제군 청년커뮤니티센터는 오는 30일까지 ‘공동체 텃밭 프로그램’ 참가자를 선착순 모집한다고 23일 밝혔다.

이번 프로그램은 지역의 청년들이 텃밭에서 직접 작물을 재배한 후 수확물을 나누는 참여형 농업 활동이다.

참가자들은 청년커뮤니티센터 부지 내에 조성된 28개의 나무틀 텃밭을 활용해 채소와 과일 등을 재배하게 된다.

개인뿐 아니라 인제지역 청년이 포함된 가족이나 모임도 참여할 수 있다.

인제군 청년커뮤니티센터는 총 28팀을 모집할 예정이다.

선정된 팀은 오는 4월부터 11월까지 약 8개월간 텃밭을 가꾸게 된다.

참가자들은 수확물의 3분의 1은 직접 소비할 수 있다.

또 3분의 1은 교류하는 다른 참여자와 나누고, 나머지 3분의 1은 지역 내 취약계층에 기부해야 한다.

청년커뮤니티센터는 월 1회 공동 활동도 진행한다.

농사의 기초 이론 교육을 비롯해 토종 씨앗의 중요성, 친환경 퇴비 및 천연 살충제 제작, 씨앗 채종 등 지속 가능한 농업을 주제로 한 실습 중심 교육도 병행될 예정이다.

인제군 인터넷 홈페이지 공고문에 게시된 포스터의 QR코드를 통해 신청하면 된다.

인제군 청년커뮤니티센터 관계자는 “청년들이 흙을 만지며 생산의 기쁨을 느끼고, 직접 키운 농작물을 이웃과 나누는 경험을 통해 지역 사회의 일원으로서 유대감을 높이는 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.