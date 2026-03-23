창간 80주년 경향신문

그룹 <아바드> 단독공연 ‘군도의 발견’ 다음달 11일 개최

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국악과 양악의 경계를 허무는 실험적 음악을 하는 음악그룹 <아바드>가 다음달 11일 오후 4시 서울 동대문구 수림문화재단 스페이스1에서 공연 <군도의 발견>을 개최한다.

아바드는 공연과 맞물려 첫 정규 음반 <군도>를 발패할 예정이다.

현재 '텀블벅'을 통해 음반 제작 및 군도의 의미를 담은 공식 굿즈 펀딩을 진행 중이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

그룹 <아바드> 단독공연 ‘군도의 발견’ 다음달 11일 개최

입력 2026.03.23 14:01

수정 2026.03.23 14:18

펼치기/접기
  • 이용욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

음악그룹 아바드. 아바드 제공

음악그룹 아바드. 아바드 제공

국악과 양악의 경계를 허무는 실험적 음악을 하는 음악그룹 <아바드>(AVAD)가 다음달 11일 오후 4시 서울 동대문구 수림문화재단 스페이스1(SPACE1)에서 공연 <군도의 발견>을 개최한다. ‘아바드’는 아쟁(Ajaeng), 바이올린(Violin), 드럼·퍼커션(Drum)의 영문 앞 글자를 조합한 것이다.

아바드는 이번 무대에서 자신들이 직접 작곡한 13곡을 공개한다. 공연명 <군도의 발견>은 각기 다른 색깔을 지닌 정지윤(아쟁), 허유진(바이올린), 정원준(퍼커션) 등 세 명의 연주자들의 조합을 바다 위에 흩어진 섬들이 하나의 군도(Archipelago)를 이루는 과정으로 은유한 것이다.

이들은 ‘낯섦과 어긋남의 미학’을 언급하며, 세 가지 악기가 빚어내는 실험적 사운드에 주목해달라고 주문했다. 또 무대와 객석의 경계를 허물고 연주자와 관객이 긴밀하게 호흡하는 밀착형 무대를 꾸밀 예정이라고 이들은 밝혔다. 티켓 예매는 네이버를 통해 할 수 있다.

아바드는 공연과 맞물려 첫 정규 음반 <군도(Archipelago)>를 발매할 예정이다. 공연 관계자는 “세명의 연주자들이 빚어낸 13곡의 자작곡이 발산하는 새로운 에너지를 현장에서 직접 경험하는 자리가 될 것”이라고 했다.

아바드 단독공연 포스터. 아바드 제공

아바드 단독공연 포스터. 아바드 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글