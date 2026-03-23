경남도, 인공지능 통합복지플랫폼 6월부터 본격 운영

경남도는 복지 정보 사각지대를 없애는 ‘생성형 인공지능(AI) 기반 통합복지플랫폼’을 6월부터 본격적으로 운영할 계획이라고 23일 밝혔다.

이 플랫폼은 정부와 도, 시군, 유관기관 등에 분산돼 있는 다양한 복지정보를 한곳에 통합해 제공하고, 인공지능 기술을 활용해 도민 개인의 상황에 맞는 복지서비스를 안내하기 위해 추진되고 있다.

특히 도민이 문자나 음성으로 질문하면 인공지능이 복지서비스와 관련 제도·지침 등을 분석해 맞춤형 정보를 안내하고, 상시 돌봄이 필요한 대상(독거노인·장애인·만성질환자 등)에 맞춤형 지원을 제공한다.

경남도는 이를 위해 통합돌봄 현장 가동력을 높이고자 올해 시군과 읍면동 공무원 870명에 전담 인력 429명을 추가로 배치한다. 경남형으로 개발한 기사·식사·동행 지원 등 표준서비스 9종과 시군 특화서비스로 틈새돌봄을 제공하고 이웃 돌봄도 추가한다.

경남도는 생성형 AI 기반 통합복지플랫폼은 광역자치단체 최초 사례라고 밝혔다. AI를 활용해 복지서비스 정보를 제공하고 문자와 음성으로 이용할 수 있어서 도민들의 복지 접근성이 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.

경남도는 이날 창원컨벤션센터에서 ‘통합돌봄 소통의 날’ 행사도 개최했다. 행사에서는 재택의료와 방문복약 상담, 식사 지원 등 체험관을 운영하고, 통합돌봄 우수 사례 소개와 전문가 특강 등이 이어졌다. 또 각 시·군은 이달 말까지 전통시장과 대형마트 등을 찾아 ‘찾아가는 통합돌봄 상담소’를 운영한다.