분리조치 이틀 만에 20년 사실혼 관계 여성 살해···60대 남성 구속

20년간 함께 생활한 사실혼 관계에 있는 50대 여성을 흉기로 찔러 살해한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성은 분리조치 이틀 뒤 여성을 찾아가 범행했다.

경기 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 A씨를 구속했다고 23일 밝혔다.

A씨는 지난 20일 오후 5시쯤 부천 오정구 한 다가구주택에서 함께 살던 여성 B씨를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받고 있다. A씨는 B씨를 살해한 뒤 112에 연락해 자수했다.

A씨는 B씨와 말다툼을 벌이다가 집 안에 있던 둔기로 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

숨진 B씨는 범행 이틀 전인 지난 18일 금전 문제로 A씨와 말다툼을 벌이다가 경찰에 신고했던 것으로 파악됐다.

당시 경찰은 B씨의 요청에 따라 A씨를 주거지 밖으로 분리 조치했다. 경찰은 당시에는 폭력행사 등 요건이 충족되지 않아 법원에 잠정조치를 신청하지 않았다.

A씨는 분리 조치 이틀만에 B씨 집을 찾아가 말다툼을 하다 B씨를 살해한 것이다.

경찰 관계자는 “사실혼 관계인 B씨는 A씨에게 그동안 폭력을 당한적이 없는 등 위험성이 없는 것으로 판됐다”고 말했다.

경찰은 A씨에 대해 구체적인 살해 동기 등에 대해 조사하고 있다.