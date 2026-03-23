류재철 LG전자 CEO “올해는 ‘로봇 사업 본격화’ 원년”

LG전자가 올해를 ‘로봇 사업 본격화’의 원년으로 삼고 로봇 관절 역할을 하는 핵심 부품 ‘액추에이터’ 시장 공략에 나선다.

류재철 LG전자 최고경영자(CEO·사장)는 23일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 제24기 정기주주총회에서 “그간 축적해온 독보적 사업 역량과 시너지를 창출할 수 있고 규모 있는 성장 가능성을 보유한 로봇, 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 솔루션, 스마트팩토리, AI 홈 등 4대 영역을 전략적으로 육성하겠다”고 밝혔다.

류 CEO는 “최근 피지컬 AI와 로봇 관련 기술의 발전이 예상을 뛰어넘는 속도로 이뤄지고 있는 만큼 올해를 ‘로봇 사업 본격화’의 원년으로 삼고 이를 위한 세부 전략을 속도감 있게 실행하고자 한다”고 말했다.

우선 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 핵심 부품인 ‘액추에이터’를 직접 설계하고 생산해 글로벌 로봇 제조사에 공급하는 기업간거래(B2B) 부품 사업을 본격화한다. 올해 안에 양산 체계를 갖춘다는 계획이다. 액추에이터는 회전력을 만드는 모터와 전기 신호를 제어하는 드라이버, 속도를 조절하는 감속기 등을 합친 모듈로 로봇의 관절 역할을 한다.

앞서 LG전자는 지난 1월 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 로봇용 액추에이터 브랜드 ‘악시움’과 가정용 로봇(홈로봇) ‘클로이드’를 공개했다. 클로이드는 올해와 내년 기술실증(PoC)을 진행할 예정이다. LG전자는 이미 시장에 서빙·안내·물류 등 다양한 로봇을 선보이고 있다.

지난해 말 임원 인사에서 CEO로 부임한 류 사장은 이날 사내이사로 신규 선임됐다. 감사위원회 위원에는 서승우 서울대 전기정보공학부 교수가 재선임됐다.

주총 이후 진행된 이사회에서는 첫 사외이사 출신 이사회 의장으로 강수진 사외이사(고려대 법학전문대학원 교수)가 선임됐다. 단독 대표이사에는 류 CEO가 올랐다.