경북 영덕 풍력발전기에서 불···소방당국 “헬기 투입해 진화 중”

23일 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 났다.

소방·산림당국은 헬기 11대와 진화 차량, 인력 등을 투입해 불을 끄고 있다. 당국은 이날 프로펠러 부위에 화재가 났다는 내용의 신고를 받고 현장에 출동했다.

경북소방본부 관계자는 “불이 인접 야산으로 번지지 않도록 조치 중”이라면서 “진화 작업을 마친 후 정확한 화재 원인 등을 조사할 계획이다”고 말했다.