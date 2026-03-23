제주 봄철이면 ‘길 잃음’ 사고 폭증…주의보 발령

5년간 해마다 111건 발생…60.5% 봄철인 3∼5월 집중

야외활동이 늘어나는 봄철을 맞아 제주에서 ‘길 잃음 사고 주의보’가 발령됐다.

제주도소방안전본부는 봄철 오름 탐방과 고사리 채취객이 늘어나는 시기에 맞춰 지난 20일부터 도민과 관광객을 대상으로 ‘봄철 길 잃음 안전사고 주의보’를 발령하고 각별한 주의를 당부한다고 23일 밝혔다.

제주소방본부 집계 결과 최근 5년간(2021∼2025년) 도내에서 발생한 길 잃음 안전사고는 총 558건으로 연평균 111건 이상 발생했다. 이 가운데 부상자는 8명으로 집계됐다.

특히 전체 사고의 60.5%는 봄철인 3∼5월에 집중됐다. 4월은 38.7%(216건)로 가장 많았다.

사고 유형별로는 고사리를 채취하다가 길을 잃는 사고가 41.6%(232건)로 가장 많았다. 이어 등산·오름 탐방 30.6%(171건), 올레길·둘레길 탐방 27.8%(155건) 순이었다.

고사리 채취 중 길 잃음 사고가 잦은 이유는 제주의 고사리 군락지가 해발 200~600m의 중산간 지역에 형성돼 있기 때문이다. 이 곳은 기준점이나 이정표를 찾기 어려운데다 채취객들은 바닥만 보고 고사리를 쫓아가다 보면 순식간에 방향 감각을 잃게 된다. 제주 고사리는 굵고 부드러운 우수한 품질로 고가에 거래돼 매년 이 시기에 도민은 물론 관광객까지 중산간으로 몰린다.

소방당국은 사고 예방을 위해 산불감시원과 제주산악안전대 등 민간단체와 협업해 공동 대응체계를 구축했다. 차량 접근이 어려운 산간지역에는 소방헬기와 119구조견을 투입하는 광역 합동 수색훈련도 병행 중이다.

박진수 소방안전본부장은 “탐방 전 기상과 경로를 확인하고 지정된 탐방로를 이용해야 한다”면서 “길을 잃으면 무리하게 이동하지 말고 119에 신고해 달라”고 밝혔다.