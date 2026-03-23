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제주 봄철이면 ‘길 잃음’ 사고 폭증…주의보 발령

입력 2026.03.23 14:40

5년간 해마다 111건 발생…60.5% 봄철인 3∼5월 집중

3~4월 봄철이면 고사리를 꺾거나 오름 탐방을 하다가 길을 잃는 사고가 속출한다. 제주의 중산간 들판 모습. 박미라 기자

3~4월 봄철이면 고사리를 꺾거나 오름 탐방을 하다가 길을 잃는 사고가 속출한다. 제주의 중산간 들판 모습. 박미라 기자

야외활동이 늘어나는 봄철을 맞아 제주에서 ‘길 잃음 사고 주의보’가 발령됐다.

제주도소방안전본부는 봄철 오름 탐방과 고사리 채취객이 늘어나는 시기에 맞춰 지난 20일부터 도민과 관광객을 대상으로 ‘봄철 길 잃음 안전사고 주의보’를 발령하고 각별한 주의를 당부한다고 23일 밝혔다.

제주소방본부 집계 결과 최근 5년간(2021∼2025년) 도내에서 발생한 길 잃음 안전사고는 총 558건으로 연평균 111건 이상 발생했다. 이 가운데 부상자는 8명으로 집계됐다.

특히 전체 사고의 60.5%는 봄철인 3∼5월에 집중됐다. 4월은 38.7%(216건)로 가장 많았다.

사고 유형별로는 고사리를 채취하다가 길을 잃는 사고가 41.6%(232건)로 가장 많았다. 이어 등산·오름 탐방 30.6%(171건), 올레길·둘레길 탐방 27.8%(155건) 순이었다.

고사리 채취 중 길 잃음 사고가 잦은 이유는 제주의 고사리 군락지가 해발 200~600m의 중산간 지역에 형성돼 있기 때문이다. 이 곳은 기준점이나 이정표를 찾기 어려운데다 채취객들은 바닥만 보고 고사리를 쫓아가다 보면 순식간에 방향 감각을 잃게 된다. 제주 고사리는 굵고 부드러운 우수한 품질로 고가에 거래돼 매년 이 시기에 도민은 물론 관광객까지 중산간으로 몰린다.

소방당국은 사고 예방을 위해 산불감시원과 제주산악안전대 등 민간단체와 협업해 공동 대응체계를 구축했다. 차량 접근이 어려운 산간지역에는 소방헬기와 119구조견을 투입하는 광역 합동 수색훈련도 병행 중이다.

박진수 소방안전본부장은 “탐방 전 기상과 경로를 확인하고 지정된 탐방로를 이용해야 한다”면서 “길을 잃으면 무리하게 이동하지 말고 119에 신고해 달라”고 밝혔다.

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