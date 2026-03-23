창간 80주년 경향신문

‘BTS 효과’ 명동 상권도 활기···무신사 매장 외국인 거래 급증

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

외국인 관광객 증가로 서울 명동 상권이 활기를 되찾으면서 무신사가 운영하는 오프라인 매장 매출도 크게 늘고 있다.

지난 20~22일 주말 무신사 스토어 명동의 외국인 고객 거래액은 직전 주말이었던 13~15일보다 20% 이상 증가했다.

무신사 관계자는 "관광객 유입 확대와 함께 한국 패션에 관한 관심이 높아지면서 명동을 찾는 외국인 고객이 늘고 있다"며 "오프라인 매장을 중심으로 글로벌 고객 접점을 확대하고 상권 활성화에도 지속해서 기여하겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘BTS 효과’ 명동 상권도 활기···무신사 매장 외국인 거래 급증

입력 2026.03.23 14:40

수정 2026.03.23 14:44

펼치기/접기
  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이달 방문객 수 전년 대비 30% 늘어

20~21일엔 외국인 거래액 43% 증가

서울 명동에 지난 1월 문을 연 ‘무신사 스토어’ 매장에 입장하기 위해 고객들이 길게 줄 서 있다. 무신사 제공

서울 명동에 지난 1월 문을 연 ‘무신사 스토어’ 매장에 입장하기 위해 고객들이 길게 줄 서 있다. 무신사 제공

외국인 관광객 증가로 서울 명동 상권이 활기를 되찾으면서 무신사가 운영하는 오프라인 매장 매출도 크게 늘고 있다. 방탄소년단(BTS) 복귀공연이 열린 지난 주말에는 고객 10명 중 6명이 외국인 고객으로 나타났다.

무신사는 자체 브랜드 오프라인 매장인 ‘무신사 스탠다드’ 명동점의 이달 방문객 수가 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다고 23일 밝혔다.

지난 1일부터 19일까지 전체 거래액에서 외국인 고객이 차지하는 비중은 56%로 나타났다. 외국인 비중은 오프라인 매장이 처음 문을 연 2024년 3월 30%에서 지난해 51%로 늘어난 데 이어 꾸준히 증가하고 있다.

외국인 관광객 유입 증가는 판매 성과로 이어지고 있다. 같은 기간 외국인 고객 거래액은 전년 대비 36% 증가했으며, 판매 상품 수는 56% 늘었다. 특히 광화문광장에서 열린 BTS 공연으로 관광객이 집중 유입된 지난 20~21일에는 외국인 고객 거래액이 지난해 같은 기간보다 43%나 증가했다. 전체 고객 중 외국인 비중은 64%였다.

무신사는 명동 상권에 개점을 늘리고 있다. 지난 1월 30일 새로 문 연 패션 편집숍 ‘무신사 스토어 명동’에는 110여 브랜드가 입점한 데다 이 중 80% 이상을 국내 브랜드로 구성했다. 지난 20~22일 주말 무신사 스토어 명동의 외국인 고객 거래액은 직전 주말이었던 13~15일보다 20% 이상 증가했다.

무신사 관계자는 “관광객 유입 확대와 함께 한국 패션에 관한 관심이 높아지면서 명동을 찾는 외국인 고객이 늘고 있다”며 “오프라인 매장을 중심으로 글로벌 고객 접점을 확대하고 상권 활성화에도 지속해서 기여하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글