‘BTS 효과’ 명동 상권도 활기···무신사 매장 외국인 거래 급증

이달 방문객 수 전년 대비 30% 늘어 20~21일엔 외국인 거래액 43% 증가

외국인 관광객 증가로 서울 명동 상권이 활기를 되찾으면서 무신사가 운영하는 오프라인 매장 매출도 크게 늘고 있다. 방탄소년단(BTS) 복귀공연이 열린 지난 주말에는 고객 10명 중 6명이 외국인 고객으로 나타났다.

무신사는 자체 브랜드 오프라인 매장인 ‘무신사 스탠다드’ 명동점의 이달 방문객 수가 지난해 같은 기간보다 30% 증가했다고 23일 밝혔다.

지난 1일부터 19일까지 전체 거래액에서 외국인 고객이 차지하는 비중은 56%로 나타났다. 외국인 비중은 오프라인 매장이 처음 문을 연 2024년 3월 30%에서 지난해 51%로 늘어난 데 이어 꾸준히 증가하고 있다.

외국인 관광객 유입 증가는 판매 성과로 이어지고 있다. 같은 기간 외국인 고객 거래액은 전년 대비 36% 증가했으며, 판매 상품 수는 56% 늘었다. 특히 광화문광장에서 열린 BTS 공연으로 관광객이 집중 유입된 지난 20~21일에는 외국인 고객 거래액이 지난해 같은 기간보다 43%나 증가했다. 전체 고객 중 외국인 비중은 64%였다.

무신사는 명동 상권에 개점을 늘리고 있다. 지난 1월 30일 새로 문 연 패션 편집숍 ‘무신사 스토어 명동’에는 110여 브랜드가 입점한 데다 이 중 80% 이상을 국내 브랜드로 구성했다. 지난 20~22일 주말 무신사 스토어 명동의 외국인 고객 거래액은 직전 주말이었던 13~15일보다 20% 이상 증가했다.

무신사 관계자는 “관광객 유입 확대와 함께 한국 패션에 관한 관심이 높아지면서 명동을 찾는 외국인 고객이 늘고 있다”며 “오프라인 매장을 중심으로 글로벌 고객 접점을 확대하고 상권 활성화에도 지속해서 기여하겠다”고 말했다.