현대차·기아, 삼성전자와 손잡고 카투홈 서비스 개시…“차 안에서 가전제품 원격 제어”

현대차·기아가 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 집 안에 있는 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 ‘카투홈(Car-to-Home)’ 서비스를 선보인다고 23일 밝혔다.

집에서 차량을 원격으로 제어하는 기존 ‘홈투카(Home-to-Car)’ 서비스를 지난해 9월 시작한 데 이어 이번에 카투홈 서비스를 추가함으로써 이동과 거주 공간이 하나로 이어지고, 자동차와 일상생활 전반이 끊김 없이 연결되는 고객 경험을 선사한다는 취지다.

카투홈 서비스 역시 삼성전자와의 협업을 기반으로 제공된다.

차량의 커넥티드 카 서비스와 삼성전자의 스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스(SmartThings)’를 연동해 차 안에서도 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등의 가전기기를 실시간으로 관리할 수 있게 했다.

현대 블루링크, 기아 커넥트 서비스 이용 고객은 인포테인먼트 시스템의 스마트싱스 앱에 표시된 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 계정을 연동하는 것만으로 손쉽게 카투홈 서비스를 이용할 수 있다.

현대차·기아는 단순히 원격으로 가전을 제어하는 것을 넘어 외출 순간부터 이동 중, 귀가 이후까지 생활 동선을 따라 사용자 경험을 확대할 수 있도록 카투홈 서비스를 설계했다고 설명했다.

특히 차량 위치 정보를 기반으로 사전에 설정해둔 외출 모드, 귀가 모드 등이 자동 실행되도록 ‘스마트 루틴’ 기능을 적용했다. 예를 들어 외출 시에는 자동으로 불필요한 가전기기의 전원을 끄거나 로봇청소기를 작동시키도록 설정할 수 있다. 귀가할 때엔 에어컨과 공기청정기를 작동시키는 등 운전자의 이동 상황에 맞춰 집 내부 환경을 최적화할 수 있다.

이번 서비스는 국내 판매 차량 중 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 현대차·기아 차량에서 순차적인 무선 통신 소프트웨어 업데이트를 통해 이용할 수 있다. 업데이트 가능 모델은 차량 소프트웨어 업데이트 홈페이지에서 확인하면 된다.

현대차·기아 관계자는 “카투홈, 홈투카 서비스는 단순한 원격 제어 기능을 넘어 차량과 집이 하나의 생태계로 연결되는 첫 단계”라며 “소프트웨어 중심 차량(SDV) 전략을 기반으로 새로운 고객 경험 확대에 박차를 가하겠다”고 말했다.