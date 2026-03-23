“두쫀꾸 대신 디저트 열풍 일으킨 이것은?”

오리온의 생크림 디저트 ‘쉘위’가 출시 50일 만에 누적 판매량 1000만 개를 돌파했다.

하루 평균 약 20만 개가 팔려나가 국민 5명 중 1명이 쉘위를 맛본 셈이다.

23일 오리온에 따르면 쉘위는 26%의 크림 함량과 가성비로 출시 전부터 온라인 커뮤니티 인기 순위 상위권에 오르며 소비자들의 기대감을 모았다.

출시 이후에는 오리온 공식 유튜브와 인스타그램의 쉘위 관련 콘텐츠 조회수가 약 700만 회에 달하는 등 인기를 증명했다.

비결은 소비자들의 온라인 입소문에 있다. ‘얼먹’(얼려 먹기) 트렌드를 따라 쉘위를 얼려 먹는 레시피가 확산되는가 하면 두쫀쿠 대신 쉘위를 선물하는 깜짝 카메라 형식의 소비자 콘텐츠가 조회수 270만 회를 기록하는 등 SNS에서 쉘위를 즐기는 방식이 화제를 불러왔다. 일부 판매처에서는 품귀 현상이 빚어질 정도였다.

쉘위는 국내 호응에 힘입어 해외 바이어들의 출시 요청이 이어지고 있다. 오리온은 현지 수요에 맞춰 주요 현지 유통 채널을 통해 미국 수출을 시작할 예정이다.

오리온 관계자는 “쉘위가 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 국내 소비자들에게 입소문을 타면서 해외로 수출까지 하게 됐다”며 “한 수 위 부드러움과 가성비를 앞세운 생크림 파이 대표 주자로 키워나갈 것”이라고 말했다.