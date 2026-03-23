이 대통령 “자주국방이 방위 핵심…우리 스스로 지켜낼 수 있어야”

이재명 대통령은 23일 “국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 할 핵심”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 주재한 중앙통합방위회의에서 이같이 밝히며 “어떤 상황에 처하더라도, 누구의 도움도 받지 않고 우리 스스로를 지킬 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

중앙통합방위회의는 국가 방위 요소별 주요 직위자들이 모여 통합방위 태세를 평가하고 발전 방안을 논의하는 자리로 연 1회 이상 개최가 의무다. 이 대통령이 취임 이후 중앙통합방위회의를 주재한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 “국가안보의 가장 중요한 부분은 결국 국민의 통합방위 능력이라고 할 수 있을 텐데, 그중에서 가장 중요한 것은 역시 국방”이라면서 “자주국방이 가장 중요한 통합 방위의 핵심”이라고 말했다.

이 대통령은 “오늘날의 국제 안보 정세는 그 어느 때보다 복잡해지고 있다”며 “군사적 위협뿐만 아니라 사이버 공격, 테러, 기후 위기, 재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황”이라고 했다. 그는 “민·관·군·경·소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다”며 “유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 회의에 앞서 통합방위태세 확립에 기여한 황기연 전남지사 권한대행, 이동식 제36보병사단장, 김지영 해병대 제6여단 부여단장, 최용철 경기도 소방재난본부장 직무대행, 서현석 한국가스공사 제주LNG 본부장에게 표창을 수여했다.