[속보]경북 영덕 풍력발전기서 화재···1명 사망·2명 실종

경북 영덕 풍력발전단지에서 23일 화재가 발생해 작업자 1명이 숨지고 2명이 실종됐다.

경북소방본부 등에 따르면, 이날 오후 1시11분쯤 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지의 한 풍력발전기에서 불이 나 인근 야산으로 번져 진화 작업이 진행되고 있다.

경찰은 화재 현장에서 풍력발전기 공급업체 소속 직원 1명이 숨진 채 발견됐다고 밝혔다. 또 다른 직원 2명은 연락이 닿지 않고 있다.

경찰 관계자는 “현재 연락이 두절된 직원 2명이 풍력발전기 안에 있는 것으로 추정된다”면서 “화재가 진압되어야 확인할 수 있는 상황”이라고 말했다.

소방당국은 화재로 해당 발전기의 날개(블레이드) 3개 중 2개가 추락했다고 밝혔다. 이날 오후 3시 기준 진화율은 70%다.

소방과 경찰은 날개 잔해 등이 떨어질 우려가 있어 인근 도로를 통제 중이다. 헬기 11대와 차량 등 장비 50대, 인력 148명이 투입돼 진화 작업이 진행되고 있다.

풍력발전기 공급업체 직원 3명은 이날 풍력발전기 점검 작업을 벌였던 것으로 파악됐다. 점검은 지난달 있었던 풍력발전기 파손 사고의 후속 조치인 것으로 확인됐다.

앞서 영덕 풍력발전단지에서는 지난달 2일 풍력발전기 1기가 파손됐다. 당시 발전기를 지지하는 기둥이 꺾이면서 지상 수십m 상공에 있던 발전기와 날개가 지상으로 떨어지는 사고가 났다.

이 사고로 인명 피해는 없었지만 한때 주변 통행이 제한되는 등 혼란을 빚었다. 이후 영덕풍력발전(주)은 발전기를 모두 세우고 점검 및 수리를 진행 중이었다.