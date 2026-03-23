미 이란 공습 이후 기름값 가장 많이 올린 주유소는 어디?

에쓰오일, 가장 변동 폭 커 GS칼텍스, 덜 올리고 덜 내려 “최고가격제 외 다른 정책 수단 병행 필요”

미국·이스라엘의 이란 공습이 시작된 지난달 28일 직후 국내 주유소 기름값이 급등했다. 기름값을 둘러싸고 정유사들이 담합했다는 의혹으로 수사까지 받는 가운데 국내 주요 정유 4사 주유소 중 가장 많이 인상했던 곳은 에쓰오일이라는 조사 결과가 나왔다. 에쓰오일은 석유 최고가격제 시행 직후 가격을 내린 폭도 컸지만, 주요 4사 중 가장 큰 변동 폭을 보였다.

에너지 소비자단체 에너지·석유시장감시단은 23일 공습과 석유 최고가격제 전후 주유소 판매가격 추이를 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 조사 결과를 보면, 에쓰오일은 공습날이었던 지난달 28일과 최고가격제가 시행되기 전날인 지난 12일 주유소 휘발유 평균 판매가 차이가 ℓ당 218.3원으로 주요 정유사 중 가장 차이가 컸다. 이어 HD현대오일뱅크(203.3원), SK에너지(207.9원), GS칼텍스(200.1원) 순이었다.

경유도 크게 다르지 않았다. 경유 ℓ당 평균 판매가 인상 폭 역시 에쓰오일(339.1원)이 가장 컸다. 이어 SK에너지(323.2원), HD현대오일뱅크(314.4원), GS칼텍스(311.4원) 순이었다.

정부가 기름값 안정을 위해 주유소 공급가의 상한을 정하는 최고가격제 시행 이후 열흘 지난 22일과 시행 전날(12일) 휘발유 판매가 평균을 비교한 결과 주요 4사 중 가장 많이 내린 곳도 에쓰오일(-89.7원)이었다. 이어 SK에너지(-82.8원), HD현대오일뱅크(-76.3원), GS칼텍스(-76.3원) 순이었다.

인상 폭과 인하 폭 차이 역시 에쓰오일이 128.6원으로 가장 컸다. 에쓰오일 주유소가 상대적으로 많은 이윤을 남긴 것으로 풀이된다. 에쓰오일에 이어 HD현대오일뱅크(127원), SK에너지(125.1원), GS칼텍스(123.8원) 순이었다.

한편 정부가 30년 만에 시행한 석유 최고가격제가 국내 기름값 안정에 단기적으로 유용했다는 평가가 나왔다. 산업연구원의 ‘석유 최고가격제 시행의 정책적 함의와 향후 방향’ 보고서를 보면, 한국은 최고가격제 시행으로 휘발유와 경유 주유소 판매가가 고점보다 ℓ당 약 70~120원 떨어졌다. 정부의 직접적 가격 개입이 없는 미국은 같은 기간 약 32% 상승한 이후로도 꾸준히 상승 압력이 확대되고 있다.

다만 보고서는 최고가격제를 단기·임시적 시장 안정 수단으로 활용해야 정책 타당성이 높아진다고 지적했다. 러시아·우크라이나 전쟁으로 유가가 폭등할 당시 헝가리는 연료 가격 상한 정책을 2021~2022년 시행했다. 물가 상승률은 약 2.5%포인트 하락시켰지만, 연료 소비가 50%가량 증가했다. 이어 시장 왜곡, 공급자 측 부담 확대 등 부작용도 나타났다.

보고서는 “단기적으로 가격 급등 억제와 소비자 부담 완화에 기여할 수 있지만 중·장기적으로는 시장 왜곡과 공급 축소를 초래할 가능성이 있다”며 “정책 효과를 안정적으로 확보하기 위해서는 유류세 인하, 취약 계층 직접 지원, 비축유 활용, 구매처 다변화 등 다양한 정책 수단과의 병행이 필요하다”고 밝혔다.