롯데 vs 신세계 “프로야구 개막 앞두고 장외 경기 후끈”

‘영원한 유통맞수’ 롯데와 신세계가 한국프로야구(KBO) 개막을 앞두고 본격 마케팅 경쟁에 돌입했다.

23일 유통업계에 따르면 지난해 1200만명 관중을 돌파한 KBO 리그 개막(28일)을 앞두고 롯데 자이언츠와 신세계 랜더스가 야구 본 경기에 앞서 장외에서 팬심 대결을 펼치고 있다.

롯데와 신세계의 야구 마케팅 대결에 불을 지핀 것은 SSG닷컴이다. 이날부터 장보기 적립에 OTT ‘티빙’을 결합한 멤버십 ‘쓱7클럽’ 혜택을 알리기 위한 ‘쓱티빙’ 브랜드 캠페인을 시작해서다. SSG닷컴은 ‘장보기와 티빙 보기를 한번에’라는 캠페인 핵심 메시지를 전달하기 위해 티빙의 다채로운 콘텐츠 가운데 하나인 야구 생중계를 전면에 내세웠다. 야구팬을 겨냥한 캠페인 영상을 별도로 제작하는 등 쓱7클럽 마스코트인 ‘쓱칠이’를 활용한 다양한 브랜딩 활동을 통해 야구팬과의 접점을 지속 확대한다는 방침이다.

스타벅스는 오는 27일부터 KBO와 협업한 음료·푸드·굿즈를 선보인다. 스타벅스가 스포츠 단체와 협업하는 것은 이번이 처음이다. 야구팬을 겨냥한 신제품들로 대표 음료는 매실 베이스에 보바 토핑을 넣은 ‘베이스볼 매실 그린 티’다. 푸드 메뉴로는 ‘베이스볼 미트 칠리 핫도그’, ‘베이스볼 팝콘&프레첼’ 등 2종을 선보인다. 굿즈는 8개 구단별 상품으로 나뉘어 출시된다. 텀블러, 키체인, 머그컵 등을 연고지 매장 중심으로 판매하며 서울 지역 매장과 일부 특화 매장, 온라인에서는 전 구단 상품을 만나볼 수 있다.

롯데는 지난해 국내 신진 브랜드 폴리테루와 협업해 내놓은 의류가 선풍적인 인기를 끌자 올 시즌에도 한정판 협업 의류를 선보였다. 부산 사직야구장에서만 판매하는 ‘레더 바시티 재킷(89만원)으로 스웨이드, 가죽 소재를 활용한 트렌디한 디자인에 일상 생활에서도 입을 수 있어 SNS를 타고 화제를 모으고 있다.

편의점 경쟁도 눈여겨볼만 하다. 이마트24는 오는 4월16일까지 서울 성수동 플래그십 매장인 트렌드랩 성수점을 ‘SSG랜더스’ 콘셉트 팝업존으로 꾸민다. 팝업에서는 김광현·최정 선수의 사인 유니폼과 SSG 랜더스 선수단 26시즌 사인 모자 등을 한정 수량으로 판매한다. LED 응원봉, 키링 등 50여종의 굿즈 상품도 준비했다.

세븐일레븐은 롯데자이언츠와 ‘고(Go)! 자이언츠(Giants)’를 키워드로 15종의 빵과 과자, 음료 등을 순차적으로 출시한다. 자이언츠 사워크림&어니언컵팝콘, 크런치에너지바, 블랙페퍼새우칩, 스윗슈크림빵, 달달꿀빵, 이온워터제로, 소다바 등이다. 제품에 선수들의 미공개 셀카를 넣어 희소성과 소장 가치를 높이는 등 랜덤씰, 포토카드, 키링 등 굿즈를 동봉한 게 특징이다. 롯데자이언츠 앱과 연동한 온라인 도감 페이지도 운영한다. 팬이 랜덤 씰을 수집해 등록, 관리할 수 있으며 원하는 상품 재고를 보유한 점포를 확인하거나 팬들끼리 굿즈 랭킹을 비교하는 재미도 더했다.

유통업계 관계자는 “최근 젊은층은 물론 여성들이 열성 야구팬으로 등장하는 등 올해도 프로야구가 흥행할 것으로 예상된다”며 “롯데와 신세계의 야구 경기는 물론 장외에서 펼치는 유통 경쟁도 볼만할 것”이라고 말했다.