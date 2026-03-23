[속보]‘검은 월요일’에 코스피 6.5% 급락 마감, 금값 8% 폭락

중동 정세 악화로 달러가 강세를 보이고 국채금리가 크게 뛰면서 23일 코스피 지수와 국내외 금값이 일제히 폭락했다.

이날 코스피는 전장보다 375.45포인트(6.49%) 급락한 5405.75에 거래를 마감했다. 이날 오전 장중 프로그램 매도를 일시 정지하는 매도사이드카가 발동됐지만 하락세를 막진 못했다.

유가증권시장에서 개인투자자가 6조9985억원 ‘사자’에 나서며 ‘역대 최대 순매수’에 나섰지만 외국인이 3조6984억원, 기관이 3조8127억원 순매도에 나서며 지수를 끌어내렸다.

대형주가 일제히 급락세를 보인 가운데 삼성전자(-6.57%), SK하이닉스(-7.35%) 등 반도체가 특히 부진한 흐름을 보이며 코스피가 힘을 쓰지 못했다.

국내 금값도 폭락했다. 한국거래소 금시장에서 국내 금은 g당 7.87% 떨어진 20만8530원에 거래를 마감했다. 지난 1월말만 해도 1돈(3.75g) 기준으로 100만원을 웃돌기도 했지만 이날엔 약 78만2000원으로 떨어졌다.

국제 금 선물이 이날 아시아거래에서 전장보다 6.3% 넘게 급락해 온스당 4280달러선까지 떨어진 영향이다. 금 가격이 가파르게 폭락하면서 국제 금은 올해 상승분을 모두 반납했다.