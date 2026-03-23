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“19년간 가족·친척 손에 486명···초고령 사회 일본 ‘간병 살인’ 실태”

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본문 요약

일본에서 2006년부터 2024년까지 19년간 가족이나 친척의 학대나 살인으로 목숨을 잃은 65세 이상 노인이 최소 486명에 달하는 것으로 나타났다.

초고령화 사회인 일본에서 극심한 간병 피로로 인한 '간병 살인'과 고립 문제가 갈수록 심화하고 있는 것으로 보인다.

23일 교도통신이 일본 후생노동성 자료를 분석한 결과에 따르면 가족 등에 의해 사망한 노인은 총 486명이었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“19년간 가족·친척 손에 486명···초고령 사회 일본 ‘간병 살인’ 실태”

입력 2026.03.23 15:36

수정 2026.03.23 15:39

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  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

살인 및 동반자살이 220명으로 최다

가해자 아들 219명으로 최다, 남편 98명 뒤이어

‘복지 사각지대’ 고립이 원인으로 꼽혀

일러스트｜NEWS IMAGE

일러스트｜NEWS IMAGE

일본에서 2006년부터 2024년까지 19년간 가족이나 친척의 학대나 살인으로 목숨을 잃은 65세 이상 노인이 최소 486명에 달하는 것으로 나타났다.

초고령화 사회인 일본에서 극심한 간병 피로로 인한 ‘간병 살인’과 고립 문제가 갈수록 심화하고 있는 것으로 보인다.

23일 교도통신이 일본 후생노동성 자료를 분석한 결과에 따르면 가족 등에 의해 사망한 노인은 총 486명(남성 142명, 여성 344명)이었다.

사망 원인으로는 살인 및 동반자살(미수 포함)이 220명으로 가장 많았다. 방치(132명), 학대(69명)가 뒤를 이었다.

가해자는 아들이 219명으로 가장 많았으며 남편이 98명으로 뒤를 이었다.

가해자 성별은 남성이 343명으로 여성(140명)보다 압도적으로 많았다.

특히 2009년 이후 통계에서 사건 발생 당시 간병 보험 서비스를 이용하지 않았던 가구가 약 54%에 달해, 복지 사각지대에서의 고립이 주요 원인으로 분석됐다.

일본에서 구성원 전원이 65세 이상인 고령자 가구가 1700만을 넘어섰다. 이에 따라 노인이 노인을 돌보는 ‘노노(老老) 간병’도 급증하고 잇다.

전문가들은 “이번 결과는 빙산의 일각”이라며 “간병 살인을 개인의 비극이 아닌 사회적 구조의 문제로 보고, 고립된 가구에 대한 지원 체계를 시급히 강화해야 한다”고 제언했다.

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