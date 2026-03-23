경찰, ‘남양주 스토킹 살인’ 김훈에 ‘보복살인’ 적용 송치···“피해자 등 회유 시도”

경찰이 ‘남양주 스토킹 살인’ 사건 피의자 김훈(44)에 대해 특가법상 보복살인 혐의를 적용해 검찰에 송치했다.

남양주북부경찰서는 과거 교제했던 20대 여성 A씨를 흉기로 찔러 살해한 김훈에 대한 수사결과를 23일 발표했다.

김훈은 지난 14일 오전 8시56분쯤 남양주시 오남읍 노상에서 피해자 A씨의 차량 유리창을 깨고 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 김훈은 범행 후 전자발찌를 끊고 자신의 차량을 이용해 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다.

경찰에 따르면 김훈은 지난해 5월11일 피해자 A씨에 대한 가정폭력으로 검찰에 송치되고 법원의 임시 조치를 받았다. 올해 초 A씨는 자신의 차량에 김훈이 설치한 것으로 추정되는 위치 추적기를 발견하고 경찰에 고소했다.

경찰은 “주변인 진술 등에 따르면 김훈이 A씨에게 처벌 불원이나 고소 취하를 바랐으며 A씨 주변인을 회유하려 시도하기도 했다”고 말했다.

경찰은 A씨가 자신의 뜻대로 하지 않자 김훈이 악감정을 품고 범행을 저지른 것으로 보고 보복 살인죄를 적용했다. 보복살인은 최소 형량이 10년으로 형법상 살인보다 형량이 무겁다.

경찰은 또 김훈이 범행 이틀 전부터 A씨의 직장 근처를 배회하고 범행 전날에 피해자 주거지를 찾아간 것과 렌터카와 범행도구를 미리 준비하고 기다린 점 등에 비춰 보복성이 인정된다고 판단했다.

김훈은 이 외에도 휴대전화 포렌식 결과 범행 전 ‘전자발찌 추적 피하는 방법’을 검색했고, 창문을 깰 드릴과 흉기, 피해자를 제압할 케이블 타이 등을 범행 당일 준비한 것으로 파악됐다.

지난 17일 구속된 김훈은 경찰 조사 과정에서 A씨를 찾아간 이유에 대해서는 “관계 회복을 위해서”라고 밝혔지만, 나머지 범행 경위나 도주 등에 대해서는 “기억이 안 난다”고 진술한 것으로 파악됐다.

경찰은 김훈이 검거될 당시 복용한 약물의 구체적인 성분, 사건 전후 행동 등에 대해서 보강 수사를 하고 있다.