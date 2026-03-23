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아리셀 화재 유족·김미숙 김용균재단 대표, 안전공업 분향소 찾아···“안전 강조해도 사고 반복”

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본문 요약

태안화력발전소에서 끼임 사고로 숨진 비정규직 노동자 고 김용균씨의 어머니인 김미숙 김용균재단 대표가 23일 대전시청에 마련된 안전공업 화재 희생자 합동분향소를 찾아 분향하고 유족들을 만났다.

김 대표는 이날 "경기 이천 화재 창고 화내와 화성 아리셀 화재가 있었는데 또 같은 사고가 반복됐다"며 "가족들이 얼마나 힘들까 하는 생각에 그냥 무턱대고 가야 되겠다 그런 마음으로 왔다"고 분향소를 찾은 이유를 밝혔다.

이어 "재래식 사고가 얼마나 많이 나는지 안전을 아무리 강조해도 바뀌지 않는 현실을 보고 있다"며 "죽지 않아도 될 사람들이 너무 참담하고 허망하게 죽는 것 같다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아리셀 화재 유족·김미숙 김용균재단 대표, 안전공업 분향소 찾아···“안전 강조해도 사고 반복”

입력 2026.03.23 15:56

수정 2026.03.23 16:08

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  • 강정의 기자

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김미숙 김용균재단 대표가 23일 대전 안전공업 화재 희생자 합동분향소가 마련된 대전시청을 찾아 언론 인터뷰를 하고 있다. 강정의 기자

김미숙 김용균재단 대표가 23일 대전 안전공업 화재 희생자 합동분향소가 마련된 대전시청을 찾아 언론 인터뷰를 하고 있다. 강정의 기자

아리셀 공장 화재 참사 유가족들과 김미숙 김용균재단 대표 등이 23일 대전시청에 마련된 안전공업 화재 희생자 합동분향소를 찾아 유가족들에게 위로를 전했다.

양한웅 아리셀대책위원회 공동대표와 유가족 3명은 이날 오후 합동분향소를 찾아 참배한 뒤 대덕구 문평동 화재 현장을 방문해 “가족을 잃은 유족들이 조금의 후회도 남지 않도록 정부와 관계기관은 반드시 사건 수습과 원인 규명을 확실히 해야 한다”고 강조했다.

이어 “아리셀 참사 때 유해를 제대로 찾지 못한 유가족이 아직도 계신다”며 “안전공업 희생자 유족들을 만나 반드시 가족의 유해를 온전히 찾으시라고 당부했다”고 밝혔다.

2024년 6월 발생한 경기 화성 아리셀 공장 화재 참사 대책위 유족 대표들이 23일 대전 대덕구 문평동 안전공업 화재 참사 현장을 찾아 묵념하고 있다. 연합뉴스

2024년 6월 발생한 경기 화성 아리셀 공장 화재 참사 대책위 유족 대표들이 23일 대전 대덕구 문평동 안전공업 화재 참사 현장을 찾아 묵념하고 있다. 연합뉴스

이날 오후 태안화력발전소에서 끼임 사고로 숨진 비정규직 노동자 고 김용균씨의 어머니 김미숙 김용균재단 대표도 합동분향소를 찾아 분향했다.

김 대표는 “경기 이천 화재 창고 화내와 화성 아리셀 화재가 있었는데 또 같은 사고가 반복됐다”며 “가족들이 얼마나 힘들까 하는 생각에 그냥 무턱대고 가야 되겠다 그런 마음으로 왔다”고 분향소를 찾은 이유를 밝혔다.

이어 “재래식 사고가 얼마나 많이 나는지 안전을 아무리 강조해도 바뀌지 않는 현실을 보고 있다”며 “죽지 않아도 될 사람들이 너무 참담하고 허망하게 죽는 것 같다”고 밝혔다.

김 대표는 분향을 한 뒤 유족들도 직접 만났다. 그는 “돌아가신 분들이 (대부분) 가장이고, 남은 유족들은 현실의 삶을 감당해야 하는데 앞이 얼마나 깜깜할까 하는 생각이 많이 들었다”고 말했다.

그러면서 “유족들을 만나 현장 증거가 나중에 재판에서 중요한 증거 자료가 될텐데 확보를 잘하시고, 증언도 처음에는 솔직히 했다가 나중에 말을 바꿀 수 있으니 대비하시라는 등의 말씀을 드렸다”며 “이제 빈소가 차려지고 하면 유족들도 서로 흩어지지 않게 연락망을 만드시고 필요한 부분을 요구하라는 말씀도 드렸다”고 전했다.

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