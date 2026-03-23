이란 전쟁에 트럼프 지지해 온 유럽 내 MAGA도 ‘난감’

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 이란 상대 전쟁을 비롯해 유럽에 타격을 줄 수 있는 움직임을 잇따라 보이면서 유럽 내 여러 ‘친트럼프’ 성향 정당에서 반대 기류가 감지되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 22일(현지시간) 보도했다.

‘영국의 트럼프’ 나이절 패라지 영국개혁당 대표가 대표적 예다. 그는 트럼프 대통령이 과거 ‘친구’라고 불러 화제가 된 인물로, 지난달 28일 전쟁 발발 직후 “우리는 미국, 이스라엘과 함께 이 사태에 연루돼 있다는 사실을 받아들여야 한다” “(이란을) 봐주는 건 그만둬야 한다” 등 발언을 해 주목받았다.

하지만 패라지 대표는 이후 지난 10일엔 “또다른 해외 전쟁에 휘말려서는 안 된다”며 영국의 이란전 개입에 반대 의사를 보였다. 파이낸셜타임스(FT), 가디언 등 영국 현지 언론은 그가 입장을 번복했다고 짚었다.

변화는 영국 내 여론이 전쟁 반대로 기운 영향으로 분석됐다. 싱크탱크 ‘모어 인 커먼’이 이달 초 진행한 여론조사 결과 영국이 미국·이스라엘의 이란 상대 공격을 지원하거나 공습에 동참하는 것을 지지한 응답자는 26%에 그쳤다. 여론조사기관 유고브가 올 1월 진행한 여론조사에서는 영국 유권자 81%가 트럼프 대통령에게 비판적이라고 답했다.

패라지 대표만이 아니다. 친트럼프 성향 극우 정치인인 마테오 살비니 이탈리아 부총리는 호르무즈 해협 항행 안전을 위해 군함을 파견해 달라는 트럼프 대통령의 요청에 대해 “이탈리아는 어느 나라와도 전쟁 중이 아니다”라며 거부 의사를 드러냈다. 프랑스 극우 정당 국민연합(RN) 차기 대권 주자인 마린 르펜 의원은 올 1월 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포로 이어진 트럼프 정부의 군사 공격에 대해 ‘주권 침해’라며 비판적 입장을 보인 바 있다.

이들 유럽 우파 정당들은 ‘트럼프 2기’ 집권 이후 꾸준히 친트럼프 기조를 보여 왔다. 미 국무부는 지난달 ‘미국 우선주의’ 정책을 지지하는 유럽 내 마가(MAGA·‘미국을 다시 위대하게’) 성향 싱크탱크, 비정부기구에 보조금을 지급하겠다며 호응했다.

하지만 트럼프 정부의 행보가 유럽에 타격으로 다가오면서 양측 사이에 균열이 드러났다. 미국이 영국·유럽연합 상대 관세 부과, 북대서양조약기구 비판, 우크라이나 압박, 그린란드 영토 병합 야욕 등을 이어가면서 갈등이 거듭됐다. WSJ는 “그(트럼프)의 이란 공격은 에너지 가격을 상승시켜 유럽의 경제 회복을 위축시킬 위협이 되고 있으며, 중동에서 새로운 이민자 대이동이 일어날 것이란 우려를 불러 일으키고 있다”고 전했다.

그간 친트럼프 행보로 주목도를 높여 온 유럽 내 ‘우익 야권’이 리스크를 안게 됐다는 분석이 나온다. WSJ는 독일 제1야당 독일대안당(AfD)의 경우 “지난해 총선 전 일론 머스크 테슬라 최고경영자, JD 밴스 부통령 등 트럼프 정부 인사들의 지지를 받으면서 마가 운동을 적극 수용했다”며 “이제는 여론이 미국에 등을 돌리면서 당은 난처한 입장에 처하게 됐다”고 했다. AfD 내에는 트럼프 대통령과 거리를 둘지 여부를 놓고 논쟁이 일어난 상태다.

페터 펠저 AfD 의원은 “미국 우선주의 정책이 독일의 일자리를 파괴한다면, 우리는 그 정책의 충견이 될 수 없다”며 “마가 운동 독일 지부가 돼서는 안 된다”고 말했다.